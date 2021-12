Booster shots, ginamando na sa Iloilo City Hall sa Enero batok sa Omicron variant

ILOILO CITY — Sugod sini nga January 17, 2022, kinahanglan nga makakuha na sang COVID-19 booster shot ang mga empleyado sang Iloilo City government kag ang mga pumuluyo nga maga-transact sa mga opisina sang siyudad.

Suno sa office order nga ginpagwa ni City Administrator Melchor Tan, indi pwede mag-report sa obra ang mga empleyado sang city government, bisan fully vaccinated, sugod January 17 kung wala pa sila naturukan sang booster shots.

Pati ang mga kliyente nga may tuyo mag-transact sa Iloilo City government offices sa city hall, pangayuan man sang COVID-19 booster cards antes pasudlon.

Suno sa interview sang Rappler kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas, pang-andam ini sa paglapta sang Omicron variant nga nakasulod na subong sa Pilipinas.

Ginmuno niya man nga naka-kumpleto na sang ila nga COVID-19 vaccination ang tanan nga city government employees.

“Gaka-problema subong ang U.S. kag Europe. May hundreds kag thousands gani ka cases sa France kada adlaw. Masaydo ka-contagious ining Omicron, amo na nga we are sending a message nga mapabakuna gid kag mapa-booster gid,” suno sa panayam sa alkalde.

Ginpahibalo man sang alkalde nga ang tanan nga empleyado kag bisita, kapin pa ang mga katapo sang media, pwede man makakuha sang ila Pfizer kag Moderna booster shots sa penthouse sang city hall.

Suno sa datos sang Department of Health-Western Visayas sini nga December 27, may yara na sang 9,422 ka booster shots ang napanagtag sa Iloilo City. – Rappler.com

Si Joseph B.A. Marzan isa ka Visayas-based journalist gikan sa Iloilo City kag isa sa mga nahatagan sang Aries Rufo Journalism Fellowship.