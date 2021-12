Night Market sa Dakbayan sa Sugbo, ablihan pag-usab kon kadaghanan sa mamaligyaay bakunado – Rama

Office of the Cebu City Mayor Facebook page

CEBU CHRISTMAS. Cebu City Mayor Mike Rama speaks at a holiday event in Cebu City on Wednesday, December 1.

CEBU CITY, Philippines – Ang ilado nga night market sa Dakbayan sa Sugbo kay posibling ablihan pag-usab kon ang kadaghanan sa mamaligyaay nabakunahan na, ug strikto nga mga health protocol ang mapatuman, sigon ni Mayor Michael Rama niadtong Miyerkules, Disyembre 1.

“Tanan ablihan basta tanan mabakunahan,” matod pa sa mayor samtang kini nag-press conference niadtong Miyerkules.

Sa wala pa ang pandemya, ang night market kay sikat nga padulngan sa panahon sa kapaskohan para sa gusto muhangyo og barato nga mga igasa sa pasko.

Ang mga grupo sa mga mamaligyaay, nga nakasinati og mahinungdanon nga kawad-on sa ilang pangita tungod sa pagsirado sa mga merkado, kay nagpetisyon nga ablihan na pag-usab ang night market didto sa Prevention, Restoration, Order, Beautification, and Enhancement (PROBE) Team sa dakbayan.

Pagkahuman niini, ang petisyon kay giendorso sa COVID-19 Emergency Operations Center (EOC) sa dakbayan.

Matod ni Kagawad Joel Garganera sa Cebu City, ang hepe sa EOC, nagsigon nga sila abli sa posibilidad nga ibalik ang night market.

“Sa tinuod lang, mas maayo ug mas luwas kini kon itandi sa mga mall,” sumala ni Garganera. “Kini kay magsud-gawas ra ang hangin, kinahanglan lang nga ibutang nato ang mga pwesto layo sa usa’g-usa, pagbantay sa mga health protocol gikan mismo sa mga nagpasiugda, ug pagmonitor sa EOC task force,” dugang pa niya.

Miuyon usab si Garganera kang Rama nga ang tanang mamaligyaay kay kinahanglan nga kumpleto na sa bakuna.

Niadtong Marso 2020, si kanhing mayor Edgardo Labella nagsuspenso sa operasyon sa night market tungod kay gipatuman na ang general community quarantine sa dakbayan.

Ang dakbayan nagkonsiderar nga ablihan na pagbalik ang night market niadtong Nobyembre 2020 apan kining planoha wala uyoni ni Labella tungod sa risgo sa COVID-19 nga impeksyon.

Karon hinuon, ang dakbayan kay mas masaligon nga ang mga bakuna mapahimuslan sa kadaghanan ug ang kaso sa COVID-19 kay nagpabilin nga ubos bisan pa man nga kuwang ang mga gidili dinhi sa dakbayan.

Ang aktibong mga kaso sa dakbayan kay nagtikaubos na, anaa na lamang sa 51 ang aktibong kaso sa labing bag-ong inihap.

Ang dakbayan pod kay nakamintinar sa positivity rate nga mas ubos sa 5% nga bakanan sa World Health Organization, nga nagsigon nga ang usa ka lugar nakakontol na sa pademya sulod sa upat ka semana.

Sa kasamtangan, ang 433,134 sa 964,000 nga mga residente sa Dakbayan sa Sugbo kay kumpleto na sa bakuna, kon gibana-bana nga 44% sa kinatibuk-an nga populasyon.

Ang porsyento sa mga nabakunahan nga mga indibiduwal kalabot sa mga takus nga populasyon kay anaa sa 45.59%.

Bisan pa man sa anindot nga istatistika sa COVID-19 dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, si Rama dili ganahan nga mukompyansa ug nangandam kini sa posibling pagsaka sa mga kaso tungod sa bag-ong mga variant of concern susama sa Omicron variant.

Ang mayor magpahibawo sa luwas nga sumbanan alang sa pagbalik sa night market sa umaabot nga mga adlaw. – Rappler.com

Gihubad kini sa Cebuano ni Art Lubiano gikan sa orihinal nga bersyon ni John Sitchon sa Ingles, Cebu City night market may reopen if majority of vendors vaccinated, says Rama.