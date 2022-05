Ask Your Election Lawyer: Bantay-sarado sa sagradong boto

Ano-ano ang kailangang bantayan ng botante, election watchdogs, at mga kandidato para siguruhing malinis at tapat ang eleksiyon?

MANILA, Philippines – Sa matagal na panahon, sa maraming eleksiyon na nagdaan, ang alam ng karamihan na saklaw ng pagbabantay o poll watching ay ang pagtigil sa presinto sa araw ng halalan para tingnan kung tama ang pagbibilang ng boto at ang paghahatid ng election returns sa munisipyo.

Sa marami na ring nasaksihan nating halalan, nalaman na natin ang pagbabantay para siguruhing tapat at malinis ang eleksiyon ay nagsisimula nang mas maaga – sa pagpapalista pa lamang ng mga botante at pag-iimprenta ng mga balota. Nang maging automated ang bilangan, kasama na ang code review at testing at sealing ng vote-counting machines sa binabantayan.

Sa Episode 11 ng Ask Your Election Lawyer, pag-uusapan nina Rappler investigative editor Miriam Grace A. Go at election lawyer and Rappler columnist Emil Marañon kung ano-ano ang dapat malaman at bantayan sa proseso ng paghahanda sa eleksiyon, pagboto, pagbibilang ng boto, at pagpoproklama ng mga mananalo.

isang linggo bago ang 2022 Philippine elections

