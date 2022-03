Kung wala gyud makakita og bulawan si Marcos, nganong kini ang pasangil nga tinubdan sa ilang bahandi ngadto sa korte?

A copy of Kristina Luz's article on the April 19, 1990 issue of the Philippine Daily Inquirer. Obtained with permission from the PDI archives.

'Only I know where [the gold] is and how to get to it,' mao kini ang sulti sa 33 anyos nga si Marcos ngadto sa usa ka peryodista gikan sa Inquirer kaniadtong 1990

MANILA, Philippines – Gisulti ni Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa One News PH niadtong Enero nga wala pa siya sukad nakakita sa misteryosong bulawan sa pamilya nga dugay nang gitoohan sa mga nagsuporta kaniya, apan niadtong 1990 giingnan niya ang usa ka Inquirer journalist nga “only I know where the gold is” ug niadtong 2007, mipahibalo siya sa anti-graft court Sandiganbayan nga ang bahandi sa iyang amahan gikan kuno sa pagnegosyo og “precious metals more specifically gold.”

Nakuha sa Rappler ang mga balita gikan sa mantalaan ug mga pleadings sa korte aron susihon pag-ayo ang pag-angkon ni Marcos nga wala pa siya makakita og bulawan sa iyang kinabuhi, ug kini nga mga rekord nagpakita nga namakak siya sa prensa ug sa korte kaniadto, o nagpahisalaag sa publiko karon.

Daghan sa iyang mga dumadapig ang nagtuo nga kon modaog si Marcos pagka-presidente, hatagan niya og bahin niining bulawan ang mga Pilipino. Apan sa dihang gipangutana sa One News aron pamatud-an ang mito nga Tallano gold o ang dugay nang gituohan nga sugilanon nga nakakuha sila og bahin sa Japanese Yamashita gold, gilimod ni Marcos ang pagkahibalo niini.

“Sa buong buhay ko hindi pa ‘ko nakakakita ng gold na ganyan, alam mo marami akong kakilala kung saan-saan naghuhukay pero ako wala pa ‘kong kahit anong nakitang gold na sinasabi nila. Baka alam nila, sabihan ako, kailangan ko ‘yung gold, wala pa ‘kong nakikitang gold,” matod ni Marcos sa One News niadtong Enero 25 dihang gipangutana siya bahin niini.

Dili kana ang iyang gisulti sa namatay na nga peryodista nga si Kristina Luz sa Philippine Daily Inquirer (PDI) atol sa iyang pag-cover sa trial ni Imelda Marcos sa New York.

Ang isyu sa PDI kaniadtong Abril 19, 1990 nagpakita sa artikulo ni Luz base sa iyang pakighinabi sa 33-anyos nga nadestiyero nga si Bongbong Marcos. Gipangutana ni Luz si Marcos bahin sa “all this business about gold and shiploads of it. How come you are talking about it more openly now?”

“Ah, only I know where it is and how to get to it,” giingnan ni Marcos ang peryodista gikan sa PDI nga si Luz.

Niadtong 2007, gidala ni Marcos sa mas taas nga lebel ang pag-angkon niining mga bulawan. Gigamit niya kini sa pagsulay ug pagbawi sa Ortigas Payanig property sa Pasig gikan sa nasudnong gobyerno.

“Income from legitimately-owned property includes income from trading of precious metals from the years 1946 to 1954,” sugid ni Marcos sa usa ka complaint-in-intervention nga gisang-at atubangan sa Sandiganbayan kaniadtong Hunyo 13, 2007 sa Civil Case No. 0093.

Play Video

‘FM traded gold,’ gisulti ni Marcos Jr sa korte

Ang CC No. 0093 naglambigit sa duha ka parsela sa yuta sa Ortigas Center nga adunay hiniusang gidak-on nga 18.5 ka ektarya. Ang amahan ni Marcos, ang namatay na nga diktador nga si Ferdinand E. Marcos, mipugos sa pagkuha niini gikan sa Ortigas & Company niadtong 1968, o tulo ka tuig human kini midaog isip presidente. Iyang gigamit ang iyang kroni nga si Jose Campos aron mabawi gikan sa Ortigas firm ang mga dokumento nga mag-turn over sa pagpanag-iya sa maong luna.

Human sa 1986 people power revolution kanus-a gipalagpot si Marcos ug gipugos ang pamilya sa pagkadestiyero, boluntaryong gitugyan ni Campos kini nga propyedad ngadto sa gobyerno. Bawion usab unta kini sa Ortigas firm apan niadtong 2020, gibasura sa Sandiganbayan ang petisyon ni Ortigas, ug nagpabilin ang pagpanag-iya sa gobyerno niini pinaagi sa Presidential Commission on Good Government (PCGG).

Ang Ortigas & Company ang nagpasaka sa kasong sibil, apan giangkon usab ni Marcos Jr. ang propyedad alang sa iyang kaugalingon ug sa iyang pamilya. Niadtong 2007, nisang-at siya og mosyon aron sa pag-angkon na usab niini.

Gilakip ni Marcos Jr. ang himatyon nga pahayag sa usa ka Constante Rubio, kinsa miingon nga siya usa ka suod nga kauban sa diktador, ug nga “FM [Marcos] took me into his confidence and asked me to assist him in his business of trading metals, more specifically gold,” sumala sa kinutlo sa deposisyon nga gibutang ni Marcos Jr. sa iyang mosyon.

“The foregoing statements made by Mr. Rubio, who had personal knowledge of the late President’s business dealings even before he ran for a seat in Congress, proves that he had the means to finance his investments and acquisitions,” ingon ni Marcos Jr.

Niadtong Hunyo 4, 2007, ang abogado ni Marcos Jr. sa Ilocos nga si Erme Labayog mitambong sa usa ka pagdungog sa Laoag City Regional Trial Court aron ipadayon ang testimonya ni Rubio. Paglabay sa siyam ka adlaw, gilakip ni Marcos Jr., pinaagi sa mga abogado sa Manila, ang testimonya sa ilang Sandiganbayan pleading nga angkonon ang Payanig. Napakyas sila, tungod kay gibasura sa Unang Dibisyon ang iyang pag-angkon sa Hulyo sa samang tuig, sumala sa mga rekord.

Sa 2013 nga pakighinabi sa GMA News host nga si Winnie Monsod, usa ka ekonomista, si Imelda Marcos miingon nga sila adunay 7,000 ka tonelada nga bulawan nga mikaylap sa 170 ka mga bangko. Ang mga post sa social media nga nagsuporta kang Marcos nag-angkon usab nga ang pamilya adunay milyon-milyon ka tonelada nga bulawan, apan imposible kini tungod kay 244,000 metriko tonelada lamang nga bulawan ang nakuha sa tibuuk kalibutan sa tibuuk nga kasaysayan.

Busa, aduna bay bulawan o wala ang mga Marcos?

Nangayo og komento ang Rappler sa campaign manager ni Marcos nga si Benhur Abalos ug sa iyang tigpamaba nga si Vic Rodriguez, apan wa pa sila motubag.

Dili kini ang unang higayon nga namakak si Marcos bahin sa personal nga impormasyon.

Giangkon niya sa wala pa siya modagan pagka bise-presidente kaniadtong 2016 nga nakakuha siya sa usa ka undergraduate degree sa Oxford sa England ug usa ka master’s degree sa Wharton sa Estados Unidos.



Wala usab kini niya makuha. Gihatagan siya og espesyal nga diploma – dili sa bisan unsang paagi nga pareho sa usa ka degree – gikan sa Oxford University human sa pagpakyas sa iyang mga eksaminasyon, kini human paggamit sa tibuok makinarya sa gobyerno sa Pilipinas sa United Kingdom nag-lobby sa paghatag kaniya sa espesyal nga diploma, nga gihatag ngadto sa mga dili estudyante sa Oxford usab.

Si Marcos ang labing nakabenepisyo sa fake news karong panahon sa eleksyon, nakit-an sa fact-check coalition nga Tsek.PH. Siya ang nag-una sa survey nga mahimong sunod nga presidente sa Pilipinas, 36 ka tuig human sa usa ka rebolusyon nga nagpapahawa sa posisyon sa iyang amahan, nga nailhan sa kasaysayan isip usa ka kurakot ug kleptokratikong diktador. – Lian Buan/Rappler.com



Gihubad kini sa Cebuano ni Mavy Avila, usa ka intern sa Rappler, gikan sa orihinal nga bersyon sa Ingles ni Lian Buan, “If Marcos never saw gold, why tell court gold was their source of wealth?”