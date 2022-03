Mga Gahum kag Katungdanan: Gobernador, Bise Gobernador, Katapu sang Sangguniang Panlalawigan sa Filipinas

Gobernador

Termino sang Pagpangalagad

3 ka tuig mag-umpisa sa udto-adlaw sang Hunyo 30 pagkatapos sang eleksiyon

Mahimu nga mabotohan liwan sa indi magsobra sa tatlo ka sunod-sunod nga termino

Kuwalipikasyon

Filipino citizen

Indi magnubo sa 21 ka tuig ang edad sa adlaw sang eleksiyon

Rehistrado nga botante sa probinsiya kon sa diin siya nagapadalagan

Residente sang probinsiya kon sa diin siya nagapadalagan sa sulod sang indi magnubo sa 1 ka tuig antes and adlaw sang eleksiyon

Kahibalo magbasa kag magsulat sa Filipino ukon sa iban pa nga mga lokal nga pulong

Mga Gahum kag Katungdanan

Bantayan ang pagpatuman sa mga programa kag proyekto sang gobyerno probinsiyal

Dumalahan ang pagpatuman sang mga layi kag ordinansa nga makaapekto sa probinsiya

Pamunuan ang pagpasanyog sang kita sa buwis sang probinsiya

Pamunuan ang pagpasanyog sa paggamit sang mga manggad sa pagpaimplementar sang mga programa kag proyekto para sa mga pumuluyo sa probinsiya

Masiguro ang paghatag sang mga serbisyo kag paghatag sing mga pasilidad para sa mga pumuluyo sang probinsiya

Dumalahan ang implementasyon sang plano sang pagpaugwad sang probinsiya

Ginkuhaan: Local Government Codeof 1991; Task and Responsibilities Checklist issued by the Department of the Interior and Local Government (DILG)

Bise Gobernador

Termino sang Pagpangalagad

3 ka tuig umpisa sa udto-adlaw sang Hunyo 30 pagkatapos sang adlaw sang eleksiyon

Mahimu mabotohan liwan sa indi magsobra sa tatlo ka sunod-sunod nga termino

Kuwalipikasyon

Filipino citizen

Indi magnubo sa 21 ka tuig ang edad sa adlaw sang eleksiyon

Rehistrado nga botante sa probinsiya kon sa diin siya nagapadalagan

Residente sang probinsiya kon sa diin siya nagapadalagan sa sulod sang indi magnubo sa 1 ka tuig antes and adlaw sang eleksiyon

Kahibalo magbasa kag magsulat sa Filipino ukon iban pa nga mga lokal nga pulong

Mga Gahum kag Katungdanan

Magasirbe nga tagapangulo nga opisyal sang sangguniang panlalawigan

Mag-appoint sang mga opisyal kag empleayado sang sangguniang panlalawigan magluwas sa nakabutang sa Local Government Code of 1991

Magabulos bilang gobernador para sa mga nabilin nga termino kon may permanente nga pagkabakante sa pagkagobernador, kag mangin iya ang tanan nga gahum kag buluhaton sang pagpanguluhan sa probinsiya

Ginkuhaan: Local Government Code of 1991; Tasks and Responsibilities Checklist issued by the Department of Interior and Local Government

Katapu sang Sangguniang Panlalawigan

Termino sang Pagpangalagad

3 ka tuig mag-umpisa sa udto-adlaw sang Hunyo 30 pagkatapos sang eleksiyon

Mahimu nga mabotohan liwan sa indi magsobra sa tatlo ka sunod-sunod nga termino

Kuwalipikasyon

Filipino citizen

Indi magnubo sa 21 ka tuig ang edad sa adlaw sang eleksiyon

Rehistrado nga botante sa probinsiya kon sa diin siya nagapadalagan

Residente sang probinsiya kon sa diin siya nagapadalagan sa sulod sang indi magnubo sa 1 ka tuig antes and adlaw sang eleksiyon

Kahibalo magbasa kag magsulat sa Filipino ukon sa iban pa nga mga lokal nga pulong

Komposisyon sang Sangguniang Panlalawigan

Bise Gobernador, bilang tagapangulo nga opisyal

Ginboto nga mga regular nga katapu

Presidente sang provincial chapter sang Liga ng mga Barangay sa Filipinas

Presidente sang provincial chapter sang pederasyon sang mga konseho ng mga munisipyo kag component city

3 representante nga sectoral: 1 halin sa kababayenhan, 1 halin sa pang-agrikultura ukon industiyal nga mamumugon, kag 1 halin sa mga masunod: imol sa siyudad, tumandok nga mga tawo, mga tawo nga may pisikal nga diperensiya

Mga Gahum kag Katungdanan

Magahimu sing mga ordinansa kag resolusyon sa pagpondo para sa mga programa kag proyekto sang probinsiya

Magahimu sang tuigan kag mga dugang nga badyet sang gobyernong probinsiyal

Mag-aprobar kag magpasar sing mga ordinansa kag resolusyon nga kinahanglan agod makagiho ang gobyernong probinsiyal

Maghatag sang mga franchise kag mag-aprobar san mga permit kag lisensiya

Ginkuhaan: Local Government Code of 1991; Tasks and Responsibilities Checklist issued by the Department of Interior and Local Government

– Rappler.com

Ginbadbad ni John Iremil Teodoro, PhD, sang Unyon ng mga Manunulat sa Pilipinas (UMPIL) gikan sa orihinal nga Ingles ni Jodesz Gavilan sang Rappler.com.