PANOORIN: Sotto, mag-isang inendorso sa Cebu City

Mula Mindanao, mag-isang lumipad si Senate President Vicente Sotto III sa Cebu City para tumanggap ng malaking endorsement mula sa Bando Osmeña Pundok Kauswagan (BOPK) na isa sa pinakamalaking partido ng siyudad.

Kahit na malakas ang kapit niya sa mga Cebuano, hindi pa rin niya naitulak na kargahin din ng BOPK ang kanyang katambal na si Senator Panfilo Lacson, na tumatakbong pangulo.

Sa video report na ito, ikinwento ni Rappler reporter Rambo Talabong kung anong nangyari doon sa campaign rally, at kung ano ang plano ni Sotto at Lacson para maliwagan ang boto ng mga Cebuano.

Panuorin ang ulat na ito sa Rappler. – Rappler.com