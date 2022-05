VLOG: Anong nangyari sa huling Cebu concert-rally ni Isko Moreno?

Panoorin ang recap na ito ng huling pagbisita ni Manila Mayor Isko Moreno sa Cebu, ang probinsiyang may pinakamaraming botante

CEBU CITY, Philippines – Dumayo sa Cebu City si Manila Mayor Isko Moreno noong Miyerkules, Mayo 4, para sa kanyang huling bisita sa siyudad bago magbotohan sa Lunes, Mayo 9.

Sinabi ng kanyang campaign team noong umagang iyon na ang grand rally niya sa Cebu City ay pupuntahan ng 100,000 na tao, isang “show of force” sa siyudad ng isang Batang Tondo. Pero dumating ang gabi ng concert at malayo sa numerong ito ang dumating. Umulan din nang malakas sa kanyang rally, pati sa rally ni vice-presidential candidate Francis Pangilinan dito rin sa Cebu.

Ganoon pa man, marami sa mga tao ang hindi nagpatinag sa ulan. Hindi nila iniwanan si Moreno at ang mga Bisaya artists na nag-perform sa concert. Naging masaya pa rin ang concert, lalo na noong dumating sa stage si Moreno, ang kanyang tatlong anak na sina Patrick, Francis, at Joaquin at ang kanyang Cebu ally na si Deputy Speaker Pablo John Garcia.

Panooring ang vlog recap na ito tungkol sa huling pagbisita ni Moreno sa Cebu province, ang probinsiyang may pinakamaraming botante, higit tatlong milyon.

Nagkaroon na rin ng mas malalaking concert-rally para kay Moreno sa Cebu – noong April 7 sa Lapu-Lapu City, Abril 8 sa Toledo City, at noong Abril 24 sa Carcar City. – Rappler.com