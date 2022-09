PANOORIN: Ganito ikinulong ang mga Pilipino noong Martial Law

Para sa milyon-milyong mga Pilipino, ang diktadurya ni Ferdinand E. Marcos ay panahon ng karahasan at pangaabuso.

Libo-libo sa noong panahon na iyon ang ikinulong, tinortyur, at pinatay nang walang dahilan. Karamihan sa kanila ay nagdusa dahil lamang nagsalita sila laban sa gobyerno.

Sa video na ito, pinuntahan ni Rappler reporter Rambo Talabong ang Museum of Courage and Resistance – isang espasyo na umaalala ng pangmalawakang pagkukulong at pagpapahirap sa ilalim ng Batas Militar.

Panoorin ito sa Rappler.

– Rappler.com