PANOORIN: Paano kung tawagin kang ‘baby’ ng teacher mo?

Trigger warning: This video contains descriptions of sexual harassment and predatory behavior.

MANILA, Philippines – Kunwari estudyante ka, nag-aaral nang maayos. Pero isang araw, tinawag kang “baby” ng teacher mo. Ano ang gagawin mo?

Ito ang kuwento ng mga estudyante ng Bacoor National High School sa Cavite na nakaranas ng pang-aabuso mula sa kanilang guro.

Panoorin ang report sa Rappler. – Rappler.com