HINDI TOTOO: Ayon sa ABS-CBN, walang aktibidad si Marcos Jr. sa Cavite noong Pebrero 12

Buod

Ang sabi-sabi: Ibinalita ng ABS-CBN na walang aktibidad ang dating senador at ngayo’y tumatakbo sa pagkapangulo na si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa Cavite noong Pebrero 12.

Ibinalita ng ABS-CBN na walang aktibidad ang dating senador at ngayo’y tumatakbo sa pagkapangulo na si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa Cavite noong Pebrero 12. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: May mga inilabas na balita ang ABS-CBN tungkol sa mga gawain ni Marcos Jr. sa Cavite noong araw na iyon.

May mga inilabas na balita ang ABS-CBN tungkol sa mga gawain ni Marcos Jr. sa Cavite noong araw na iyon. Bakit kailangang i-fact-check: Makikita ang pahayag sa isang post sa Facebook page na “Blessed Be Philippines” noong Pebrero 12, na mayroon nang 339 na reaksiyon, 101 na komento, at 43 na share nang isinulat ang fact-check.

Mga detalye

Sa isang post sa Facebook page na “Blessed Be Philippines” noong Pebrero 12, 10:39 am, sinabing ibinalita ng ABS-CBN na walang aktibidad ang dating senador at ngayo’y tumatakbo sa pagkapangulo na si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. noong araw na iyon.

Heto ang sinabi sa larawang kasama ng post: “Panloloko ng abscbn halatang-halata. Bongbong Marcos dinumog ng mga tao sa Cavite. Pero sa report ng abscbn, wala daw aktibidad si BBM ngayong araw.”

Nang isinulat ang fact check, mayroon nang 339 na reaksiyon, 101 na komento, at 43 na share ang post.

Hindi totoo ang pahayag.

Halos kasabay ng post ng “Blessed Be Philippines,” may post sa Facebook page ng ABS-CBN News noong Pebrero 12, 10:42 am, na sinabing nasa Silang, Cavite, si Marcos noong umagang iyon. Galing sa reporter ng ABS-CBN na si Johnson Manabat ang bidyo, at makikita rin ito sa Twitter post niya noong Pebrero 12, 9:40 am.

Ito ay hindi naaayon sa pahayag ng “Blessed Be Philippines” sa post nito na sinabing ibinalita ng ABS-CBN na walang aktibidad noong araw na iyon sa Cavite si Marcos Jr.

Naglabas na rin ang pahayag ang ABS-CBN News sa artikulo nilang “FACT CHECK: Hindi sinabi ng ABS-CBN na walang aktibidad si Bongbong noong Feb 12,” na inilabas nila noong Pebrero 16. Doon ay nagpakita sila ng mga link ng balitang inilabas nila tungkol sa mga aktibidad ni Marcos Jr. at ng kanyang kampo sa Cavite noong Pebrero 11 at 12, kasama na ang bidyo ni Johnson Manabat.

Maraming ulit nang na-fact-check ng Rappler ang Facebook page na “Blessed Be Philippines,” kagaya ng mga ito:

– Percival Bueser/Rappler.com

Si Percival Bueser ay volunteer na nagtapos sa fact-checking mentorship program ng Rappler. Ang fact check na ito ay sinuri ng miyembro ng research team ng Rappler at ng senior editor.

Magbahagi kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network. I-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.