HINDI TOTOO: Aktibistang napatay ng militar sa engkuwentro, summa cum laude sa UP Diliman

Buod

Ang sabi-sabi: Ang aktibista at dating lider-estudyante na si Kevin Cedrick Castro, na napatay ng militar sa isang engkuwentro noong Pebrero 21, 2022, ay nagtapos bilang summa cum laude sa University of the Philippines (UP) Diliman.

Ang aktibista at dating lider-estudyante na si Kevin Cedrick Castro, na napatay ng militar sa isang engkuwentro noong Pebrero 21, 2022, ay nagtapos bilang summa cum laude sa University of the Philippines (UP) Diliman. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Ang pangalan ni Kevin Cedrick Castro ay wala sa listahan ng mga nagtapos bilang summa cum laude sa UP Diliman mula 2010 hanggang 2021.

Ang pangalan ni Kevin Cedrick Castro ay wala sa listahan ng mga nagtapos bilang summa cum laude sa UP Diliman mula 2010 hanggang 2021. Bakit kailangang i-fact-check: Ang kasinungalingan ay nasa Facebook post ng isang opisyal ng pamahalaan, si anti-communist task force spokesperson Lorraine Badoy noong Hunyo 21.

Mga detalye

Sa isang Facebook post noong Hunyo 21, sinabi ni Presidential Communications Operations Office (PCOO) Undersecretary at National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) spokesperson Lorraine Badoy na si Kevin Cedrick Castro, isang aktibista at dating lider-estudyante na napatay ng mga militar sa isang engkuwentro noong Pebrero 21, 2022, ay nagtapos bilang summa cum laude sa University of the Philippines (UP) Diliman.

Nang isinulat ang fact-check na ito, mayroon nang mga 1,800 na reaksiyon, 115 na komento at 282 na share ang post ni Badoy.

Kalakip ng post ni Badoy ang isang link sa post noong Hunyo 3 sa Facebook page na “Resibo,” na nagsabi ring nagtapos si Castro bilang summa cum laude. Ang post naman mula sa “Resibo” ay mayroon nang 675 na reaksiyon, 157 na komento, at 720 na share nang isinulat ang fact-check.

Hindi totoong nagtapos bilang summa cum laude sa UP Diliman si Castro.

Nakapasa sa UP College Admission Test (UPCAT) si Castro sa kursong Bachelor in Secondary Education sa UP Diliman campus noong taong 2010, kaya ang pinakamaagang taon kung kailan nagsimula siyang mag-aral ng kolehiyo sa UP ay 2010.

Wala ang pangalan ni Castro sa mga nagtapos bilang summa cum laude sa UP Diliman na naibalita mula 2010 hanggang sa kasalukuyan: 2010 (Philstar.com), 2011 (ABS-CBN News), 2012 (ABS-CBN News), 2013 (Philstar.com), 2014 (Philstar.com), 2015 (UP Diliman website), 2016 (UP Diliman website), 2017 (UP Diliman website), 2018 (UP Diliman website), 2019 (UP Diliman website), 2020 (UP Diliman website), at 2021 (UP Diliman website).

Ayon sa National Union of Students of the Philippines o NUSP, kung saan naging spokesperson si Castro, nagkaroon siya ng standing bilang batch valedictorian at magna cum laude habang nag-aaral siya. Walang binanggit sa post na nakatapos siya bilang summa cum laude sa UP Diliman.

Ayon naman sa isang statement noong Marso 7 mula sa UP Diliman Office of the Chancellor Executive Staff, na pinamumunuan ni Chancellor Fidel Nemenzo, tungkol sa pagpatay kay Castro noong Pebrero 21 pati na rin sa pagpatay sa graduate ng UP na si Chad Booc noong Pebrero 24, mga “volunteer” na guro at “civilian non-combatants” silang dalawa nang tinuringang mga terorista at napatay ng mga puwersang militar.



Maraming ulit nang na-fact-check ng Rappler si Badoyn. Nahaharap si Badoy sa maraming reklamo tungkol sa red-tagging; ang pinakahuli ay ang reklamo ng isang grupo ng 17 na doktor ngayong Hunyo 20 lamang (BASAHIN: LIST: Complaints filed against red-tagger Lorraine Badoy). – Percival Bueser/Rappler.com



Si Percival Bueser ay nagtapos bilang volunteer ng fact-checking mentorship program ng Rappler. Ang fact check na ito ay sinuri ng miyembro ng research team ng Rappler at ng senior editor.

