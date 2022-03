HINDI TOTOO: Itataas nang 29% ang pensiyon ng mga miyembro ng AFP at PNP sa Abril 2022

Hindi pa pasado sa Kongreso ang MUP pension reform bill na magtataas ng pensiyon ng mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police

Buod

Ang sabi-sabi: Itataas ang pensiyon ng lahat ng mga military and uniformed personnel (MUP) o miyembro ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine National Police (PNP) hanggang 29% dahil kasama sila sa pagpapantay ng sahod ng lahat ng mga empleyado ng gobyerno. Matatanggap ang mas mataas na pensiyon na ito sa Abril 2022.

Itataas ang pensiyon ng lahat ng mga military and uniformed personnel (MUP) o miyembro ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine National Police (PNP) hanggang 29% dahil kasama sila sa pagpapantay ng sahod ng lahat ng mga empleyado ng gobyerno. Matatanggap ang mas mataas na pensiyon na ito sa Abril 2022. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Ayon sa opisyal na pahayag ng Department of National Defense, walang katotohanan ang sabi-sabing ito. Nang isulat ang fact check na ito, hindi pa pasado ang MUP pension reform bill sa Kongreso. Hindi rin kasama ang mga MUP sa salary standardization sa ilalim ng 2019 Salary Standardization Law o RA 11466.

Ayon sa opisyal na pahayag ng Department of National Defense, walang katotohanan ang sabi-sabing ito. Nang isulat ang fact check na ito, hindi pa pasado ang MUP pension reform bill sa Kongreso. Hindi rin kasama ang mga MUP sa salary standardization sa ilalim ng 2019 Salary Standardization Law o RA 11466. Bakit kailangan i-fact-check: Mabilis na kumakalat ang ilang mga post sa Facebook na naglalaman ng sabi-sabing ito.

Mga detalye

Mabilis na kumakalat ang ilang mga post sa Facebook na nagsasabing itataas ang pensiyon ng lahat ng mga military and uniformed personnel (MUP) o miyembro ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine National Police (PNP) nang 29%.

Ang mga post na ito ay naglalaman ng sumusunod na pahayag sa wikang Ingles at Filipino: “Good news to all AFP/PNP Retirees Pensioners eff Jan 2022 AFP/PNP PensionersRetirees are included in the standardization of salary pension in the amount of 29% and will take effect on our ATM eff April 15, 2022 with the R.A. 114660 & Executive Order #579. Maraming slamat at MABUHAY TAYONG LAHAT MGA AFP.”

(Mabuting balita sa lahat ng mga retirado at pensiyonado. Mula Enero 2022, kasama ang mga retirado at pensiyonado ng AFP/PNP sa pagpapantay ng sahod na pensiyon at pagtaas nito nang 29%. Magiging epektibo ito sa ATM natin mula Abril 15, 2022, dahil sa RA 114660 at Executive Order #579.)

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Nagpalabas ng opisyal na pahayag ang Department of National Defense nitong Martes, Marso 8, tungkol sa sabi-sabing ito. Ayon sa DND, ang MUP pension reform bill ay hindi pa pasado sa Kongreso. Isinumite ni Senador Christopher Lawrence “Bong” Go ang bill na ito noong 2020. Hindi pa ito batas kaya’t hindi maaaring maipalaganap.

Ang tinutukoy na salary standardization ay sa ilalim ng Salary Standardization Law ng 2019 o Republic Act 11466. Ayon sa batas na ito, gagawing pantay ang sahod ng lahat ng mga empleyado ng gobyerno, sa lahat ng mga ahensiya at organisasyon. Ngunit, ayon sa Seksiyon 4 ng batas na ito, hindi kasama ang mga MUP.

Ang tinutukoy naman na Executive Order 579 sa post ay mula sa 2006, tungkol sa pagbuo at pagpapatuloy ng mga programang pangkalikasan sa pamamagitan ng National Service Training Program (NSTP). Wala itong kinalaman sa pensiyon o mga MUP.

Ayon sa isang pahayag din mula sa DND noong Oktubre 18, 2021, hindi maaabutan ng mga empleyadong nagretiro na ang mga pagbabagong ipinapanukala sa MUP pension reform bill, at ang mga bagong pasok na miyembro lamang ang makikinabang dito. – Sofia Guanzon/Rappler.com

