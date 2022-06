HINDI TOTOO: Plano ng Angat Buhay NGO na patalsikin ang administrasyong Marcos

Buod

Ang sabi-sabi: Plano ng Angat Buhay NGO na patalsikin ang administrasyong Marcos.

Plano ng Angat Buhay NGO na patalsikin ang administrasyong Marcos. Marka: HINDI TOTOO. Sumasang-ayon ang Rappler sa markang “Hindi Totoo” na nauna nang ibinigay ng The Baguio Chronicle para sa fact check na ito.

HINDI TOTOO. Sumasang-ayon ang Rappler sa markang “Hindi Totoo” na nauna nang ibinigay ng The Baguio Chronicle para sa fact check na ito. Ang katotohanan: Ang Angat Buhay NGO ay isang volunteer network na hango mula sa Angat Buhay project ng Office of the Vice President.

Ang Angat Buhay NGO ay isang volunteer network na hango mula sa Angat Buhay project ng Office of the Vice President. Bakit kailangang i-fact-check: Ang sabi-sabi ay pinapakalat ng isang Twitter account na nagpapanggap na opisyal na Twitter account ng Angat Buhay NGO.

Mga detalye

Isang post noong Mayo 16 ng Twitter user “@NewGovOrgABF” ang nagpaskil ng quote card umano ni Bise Presidente Leni Robredo na nagsasabing ilulunsad niya ang Angat Buhay NGO upang makapagtayo ng bagong gobyerno.

Makikita sa quote card ang umano’y sinabing linya ni Robredo na “Ilulunsad natin ang Angat Buhay NGO, New Government Organization” at “Makakapag lunsad tayo ng panibagong gobyerno at patatalsikin natin muli ang rehimeng Marcos!”

Ang Twitter account na naglabas ng quote card ay nagpapanggap na opisyal na Twitter account ng Angat Buhay NGO.

Hindi plano ng Angat Buhay NGO na patalsikin ang administrasyong Marcos.

Ang Angat Buhay NGO ay isang ‘volunteer network’ na hango sa Angat Buhay project ng Office of the Vice President (OVP) sa ilalim ni Robredo.

Ayon sa website ng OVP, layunin ng proyekto na pagsama-samahin ang iba’t-ibang grupo sa publiko at pribadong sektor ng lipunan upang mapabilis ang pagtugon sa mga pangangailangan ng anim na key advocacy areas: food security and nutrition, universal healthcare, public education, rural development, housing and resettlement, and women empowerment.

Nang inanunsiyo ni Robredo ang paglulunsad ng Angat Buhay NGO, muli niyang sinabi na ang pangunahing layunin ng nasabing organisasyon ay tulungan ang mahihirap na pamilya sa pinakamalalayo at pinakamahihirap na komunidad ng bansa.

Unang inanunsiyo ni Robredo na ilulunsad niya ang Angat Buhay NGO sa kaniyang thanksgiving rally sa Ateneo de Manila University noong Mayo 13.

“Sa unang araw ng Hulyo, ilulunsad natin ang Angat Buhay NGO,” sabi ni Robredo sa kaniyang talumpati.

Ayon sa fact check ng The Baguio Chronicle, ang Twitter user na nagpakalat ng sabi-sabi ay nagpapanggap na opisyal na Twitter account ng Angat Buhay NGO.

Nagbabala si Robredo sa kaniyang opisyal na Facebook page tungkol sa mga social media account na nagpapanggap na opisyal na account ng Angat Buhay NGO.

Para sa mga balita at anunsiyo ng Angat Buhay NGO, i-follow ang kanilang opisyal na Facebook, Twitter, at Instagram accounts. – Lorenz Pasion/Rappler.com kasama ng The Baguio Chronicle



