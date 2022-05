HINDI TOTOO: Hindi wanted ng FBI si Apollo Quiboloy

Buod

Ang sabi-sabi: Hindi kasama si Apollo Quiboloy sa listahan ng “most wanted” ng Federal Bureau of Investigation (FBI) ng gobyerno ng Amerika.

Marka: HINDI TOTOO. Sumasang-ayon ang Rappler sa markang "Hindi Totoo" na nauna nang ibinigay ng Altermidya sa kanilang fact check sa sabi-sabing ito.

HINDI TOTOO. Sumasang-ayon ang Rappler sa markang “Hindi Totoo” na nauna nang ibinigay ng Altermidya sa kanilang fact check sa sabi-sabing ito. Ang katotohanan: Noong Enero 31, isinama ng FBI si Quiboloy sa kanilang listahan ng mga “most wanted” o mga pinaghahanap na suspek o kriminal. Isinama si Quiboloy sa listahan na ito dahil iniimbestigahan siya para sa mga krimen tulad ng sex trafficking, fraud, smuggling, at iba pa.

Bakit kailangang i-fact-check: Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang 288 na reaksiyon, 52 na komento, at 32 na share ang post na naglalaman ng sabi-sabing ito sa Facebook.

Mga detalye

Mula Abril 14, kumalat ang isang post sa Facebook na naglalaman ng sabi-sabing hindi kasama sa listahan ng “most wanted” na kriminal ng Federal Bureau of Investigation (FBI) ng Estados Unidos.

Ayon sa post: “A politically motivated case was filed against Pastor Q in the US, but it is NOT..NOT..NOT tantamount to say that the good Pastor Q is already a fugitive or the FBI’s most-wanted list. Far from that.”

(Kinasuhan si Pastor Q sa US dahil sa mga rason na may kinalaman sa pulitika, pero HINDI, HINDI, HINDI ito nangangahulugang ang mabuting Pastor Q ay isang kriminal na tumatakbo, o nasa listahan ng most wanted ng FBI. Ang layo nito sa katotohanan.)

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Noong Enero 31, naglabas ang FBI ng poster ni Quiboloy sa kanilang opisyal na website. Isinama ito sa listahan ng itinuturing nilang “most wanted” na tumatakbo o hindi pa nadarakip.

Nakalagay sa post ang mga krimen na ibinibintang kay Quiboloy, kabilang ang mga sumusunod: sex trafficking, fraud, smuggling, at iba pa.

Ayon din sa post na ito, nakasuhan si Quiboloy dahil sa pulitika, at hindi dahil siya ay napatunayang kriminal.

Hindi rin totoo ang sabi-sabing ito.

Noong Pebrero 8, naglabas ng pahayag ang embahada ng Estados Unidos kung saan tinatanggi ang mga sabi-sabing ito.

Ayon sa kanilang pahayag: “The FBI’s release of a wanted poster for Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy follows a multi-year effort by law enforcement. It is unrelated to the Philippines’ ongoing presidential election campaign.”

(Ang pagpapalabas ng wanted poster para sa tagapagtatag ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Quiboloy ay nakabase sa imbestigasyong isinagawa nang ilang taon ng mga nagpapatupad ng batas. Wala itong kinalaman sa kasalukuyang nagaganap na eleksiyon para sa pagkapangulo ng Pilipinas.) – Sofia Guanzon/Rappler.com kasama ng Altermidya

