HINDI TOTOO: Nakalutang sa tubig ang mga dumalo sa Robredo-Pangilinan rally sa Butuan

Ang sabi-sabi: Nakalutang sa tubig ang mga dumalo sa campaign rally ni presidential candidate at Bise Presidente na si Leni Robredo at ang kanyang running mate na si Senador Kiko Pangilinan sa Guingona Park, Butuan.

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Tinakpan ng kahoy na platform ang danaw na malapit sa rebulto upang hindi masugatan at mabasa ang mga dumalo sa campaign rally.

Tinakpan ng kahoy na platform ang danaw na malapit sa rebulto upang hindi masugatan at mabasa ang mga dumalo sa campaign rally. Bakit kailangang i-fact-check: Nang isulat ang fact check, mayroon nang 5,200 reaksiyon, 990 komento, at 4,000 shares ang larawan sa Facebook.

Mga detalye

Isang post ng Facebook page na “Silenced Majority” noong Marso 18 ang nagsabing nakalutang sa tubig ang mga dumalo sa campaign rally ni presidential candidate at Bise Presidente na si Leni Robredo at katandem niyang si Senador Kiko Pangilinan sa Guingona Park, Butuan City.

Sabi ng Facebook post, “Night swimming, habang nanonood ng Concert db pwede un, ano kba?”

Ipinakita sa post ang dalawang larawan ng lugar: habang may campaign rally nina Robredo-Pangilinan at kapag walang tao.

Sinabi rin sa post: “Tawang tawa ako sa pic na yan honestly, I am a Butuanon, &I know too damn well kung anong size ng place na yan! Yang white rebulto, si Rizal yan and both sides nyan may tubig (pond) so why the heck sa picture may mga tao sa part na yan? Ano yun floating above the water?”

Nang isulat ang fact check, mayroon nang 5,200 reaksiyon, 990 komento, at 4,000 shares ang larawan sa Facebook.

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Noong Marso 18, pinabulaanan ng supporters nina Robredo at Pangilinan ang sabi-sabi. Ayon sa Facebook post ng Butuan-Agusan del Norte for Leni-Kiko: “Buti pa ang fountain sa Butuan, may plataporma! Usa na ka semana ang milabay matapos ang pinakabibo ug pinaka-grande nga rally in Butuan history! Pero ang mga trolls, padayon usab ang pagpakalat og fake news kabahin sa ‘missing fountain’ sa Guingona Park niadtong adlaw sa rally. Ang tinood, gitabunan og kahoy ang fountain aron walay madisgrasya. Please see photos as proof.”

(Buti pa ang fountain sa Butuan, may plataporma! Isang linggo na ang nakalipas mula noong pinakamaingay at pinakadamalaing rally sa kasaysayan ng Butuan! Pero nagpatuloy din ang trolls sa pagpapakalat ng fake news tungkol sa “missing fountain” sa Guingona Park noong araw ng rally. Sa katunayan, ang fountain ay natatakpan ng kahoy upang walang masugatan. Mangyaring tingnan ang mga larawan bilang patunay.)

Makikita rin sa comment section ng sabi-sabi ang mga larawan ng mga dumalo sa campaign rally na nagpapakitang tinakpan ang tubig sa gilid ng rebulto.

Tinatantiyang 10,000 ang dumalo sa campaign rally nina Robredo at Pangilinan sa Butuan. (BASAHIN: Thousands chant ‘hindi kami bayaran’ as Robredo-Pangilinan tandem ends Caraga sortie) – Owenh Toledo/Rappler.com

Si Owenh Toledo ay nagtapos bilang volunteer ng fact-checking mentorship program ng Rappler. Ang fact check na ito ay sinuri ng miyembro ng research team ng Rappler at ng senior editor.

