BAKONG TOTOO: Sertipiko kan gold bullion deposit ni Marcos sa Banco de Oro

Buod

An sabi-sabi: Igwang sertipiko nin deposito nin gold bullion an nagadang diktador na si Ferdinand Marcos sa Banco de Oro Unibank.

Igwang sertipiko nin deposito nin gold bullion an nagadang diktador na si Ferdinand Marcos sa Banco de Oro Unibank. Marka: BAKONG TOTOO

Bakong totoo an sertipiko ta an gamit kaini na logo kan Banco de Oro ginamit man sana nin kompanya kan 1996 kan ini naging universal bank. Pitong taon ini pagkagadan ni Ferdinand Marcos kan Setyembre 28, 1989. Hadaw ta pig-tama mi ini: Ipinadara sa #FactsFirstPH Facebook group an sabi-sabi para ma-fact-check.

Mga detalye

Sarong sertipiko an nagpapahiling daw nin gold bullion deposit kan nagadang diktador na si Ferdinand Marcos sa Bando de Oro (BDO) Unibank.

Sa sarong papel na may nakasurat na “Certificate of Gold Bullion Deposits,” sinasabing nagdeposito si Marcos nin 47,150 metriko toneladang bulawan na ginibong “cover clause” para sa kwartang nagkakatindad na $943 trilyon kan Enero 1983.

Mahihiling sa itaas kan sertipiko an logo nin Banco de Oro Unibank asin an pirma ni Marcos asin chief executive officer ki BDO na si Roberto R. Lapid.

Ipinadara sa #FactsFirstPH Facebook group an sabi-sabi para ma-fact-check.

Bako ini totoo.

Segun sa website kan Banco de Oro, naging universal bank man sana ini kaitong 1996, pitong taon pagkagadan ni Marcos kan Setyembre 28, 1989.

Pinuunang gamiton kan BDO an logo na kabali an tataramong “Unibank” kan maging universal bank ini, kaya man imposibleng an sarong sertipiko na pinirmahan kan buhay pa si Marcos igwa ki nasabing logo.

Nasa website kan BDO an sarong milestone graph kun sain mahihiling na nakua kaini an “U/KB license” kan 1996. Segun sa Banko Sentral kan Pilipinas, ang U license iyo nangangahulugang an sarong banko ay may klasipikasyon na universal bank mantang ang KB license man ay may klasipikasyon na commercial license.

May mga na-fact-check naman an Rappler na iba pang mga sabi-sabi na may relasion sa mga bulawan suboot ni Marcos.

– Rappler.com

Ibinikol ni Christian Clerigo ang fact check na ini na hali sa orihinal na bersiyon na Filipino, “HINDI TOTOO: Sertipiko ng gold bullion deposit ni Marcos sa Banco de Oro” na isinurat ni Lorenz Pasion.

Si Christian ay sarong Move volunteer na taga-Camarines Sur.

Kung may nahihiling kang bakong katubod-tubod na Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga ladawan sa saimong network, i-send an mga ini sa factcheck@rappler.com. Puwede mang magpasa nin mga sabi-sabi sa #FactsFirstPH tipline. Ipadara sana an mga ini bilang message sa Facebook kan Rappler, bilang direct message sa Twitter kan Newsbreak, o bilang message sa samong Viber fact check chatbot. Sa kada fact check, labanan ta an pagkalat nin sala o mauring mga impormasyon.