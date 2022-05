BAKONG TOTOO: Sinabi ni Robredo na magkakaribok kung siya madaog sa eleksion

PRESIDENTIAL BID. Vice President Leni Robredo speaks to supporters during her campaign rally in Tagum City, Davao del Norte, April 7, 2022.

Buod

An sabi-sabi: Nagtaram si Bise Presidente Leni Robredo na magkakaribok kung siya madaog ngunyan na presidential election.

Nagtaram si Bise Presidente Leni Robredo na magkakaribok kung siya madaog ngunyan na presidential election. Marka: BAKONG TOTOO

BAKONG TOTOO An katotohanan: Mayong anumang balita, dokumento, o video na nagpapatunay na sinabi ini ni Robredo.

Mayong anumang balita, dokumento, o video na nagpapatunay na sinabi ini ni Robredo. Hadaw ta pig-tama mi ini: Sinabi ini kan reporter na si Marlon Purificacion kan Journal Publications ta nganeng maghagad nin reaksiyon sa ibang presidential candidates sa sarong press conference kan Abril 17. Pagsasadiri an Journal Publications kan pinsan nin saro pang karibal ni Robredo na si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Mga detalye

Ngunyang Domingo, Abril 17, nagsagibo ki sarong press conference an mga lalaking kandidato sa pagkapresidente na napag-wawalatan sa sarbey: Manila Mayor Isko Moreno, Senador Panfilo Lacson, asin dating defense secretary Norberto Gonzales.

Nag-iba digdi an mga kandidato para sa pagka-bise presidenteng sina Dr. Willie Ong, ang running mate ni Moreno, asin si Senate President Vicente Sotto III, ang running mate ni Lacson.

Boot kan grupong ipaabot na dai sinda maatras sa laban maski na may nagkakaulay suboot sainda na umatras na asin magsuporta na sana kay Bise Presidente Leni Robredo.

Hinapot ni Marlon Purificacion kan Journal Publications an mga kandidato: “Kunin ko lang ho ang reaksiyon ’nyo kasi may statement recently si Vice President Robredo na ’pag natalo siya ngayong eleksiyon ay magkakagulo. What’s your take on that?”

(Kuonon ko sana po an reaksiyon nindo ta may sinabi kan nakaagi si Bise Presidente Robredo na ’pag nadaog siya ngunyang eleksiyon ay magkakaribok. Ano ang masasabi nindo igdi?)

Bakong totoong nagtaram kaini si Robredo.

Mayong anumang balita, dokumento, o video na nagpapatunay na may sinabing arog kaini, o dawa na anong tinaram na harani igdi, si Robredo.

Inaprubitsaran na klaruhon ni Lacson kun totoong hali kay Robredo ang sinabi na ini o hali sa saiyang suportadores, asin idinoon ni Purification na si Robredo mismo an nagsabi.

Tulos na nag-fact-check si Mara Cepeda, an beat reporter nin Rappler na nakasunod sa kampanya ni Robredo sa poon pa sana.

Sinabi ni Cepeda sa sarong tweet: “FACT: Been covering VP Leni Robredo’s presidential campaign since she declared her candidacy. NEVER did she say there would be chaos if she loses this race. Her male rivals fell into that trap of a question ‘no?”

(AN KATOTOHANAN: Pigparasundan ko an kampanya ni VP Leni Robredo para sa pagkapresidente poon kan idineklara niya an saiyang kandidatura. MASKI NUARIN NUNGKA NANGGAD niya sinabi na magkakaribok kun madaog siya sa eleksiyong ini. Pinatulan talaga kan mga lalaking kalaban niya an hapot na ini, ’no?)

Poon Abril 17, pigkalat man an huring-huding na an kampo ni Robredo ang nagtaram kaini. Pati ini bako man totoo.

Kan Abril 21, nagtao kan opisyal na pahayag an tagapagsalita ni Robredo na si Barry Gutierrez sa Rappler: “Neither VP Leni nor anyone else from the campaign ever said any such thing. The supposed ‘quote’ is a complete fabrication.”

(Mayo si VP Leni o ki sisay man sa kampanya ang nagtaram kaini. Balo-bagi man sana ining quote.)

An Journal Publications pigbibilog kan People’s Journal, People’s Tonight, People’s Taliba website, asin Journalnews.com. Pagsasadiri an mga ini kan pinsan kan saro pang karibal ni Robredo, si Ferdinand Marcos Jr.

Segun sa sarong pag-aadal kan Tsek.ph, si Robredo an numero unong pig-target nin mga salang impormasyon asin kaputikan na mga arog kaini ngunyang eleksiyon.

Basahon an iba pang fact check na nagibo kan Rappler tungkol kay Robredo:

Ibinikol ni Christian Clerigo ang fact check na ini na hali sa orihinal na bersiyon na Filipino, “HINDI TOTOO: Sinabi ni Robredo na magkakagulo kung siya’y matalo sa eleksiyon” na isinurat ni Sofia Guanzon.

Move volunteer na gikan sa Camarines Sur si Christian.

Kung may nahihiling kang bakong katubod-tubod na Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga ladawan sa saimong network, i-send an mga ini sa factcheck@rappler.com. Puwede mang magpasa nin mga sabi-sabi sa #FactsFirstPH tipline. Ipadara sana an mga ini bilang message sa Facebook kan Rappler, bilang direct message sa Twitter kan Newsbreak, o bilang message sa samong Viber fact check chatbot. Sa kada fact check, labanan ta an pagkalat nin sala o mauring mga impormasyon.