Hindi bahagi ng e-service ng DSWD ang cash assistance program

Sa kasalukuyan, tanging ang aplikasyon sa pagbiyahe ng mga menor de edad sa ibang bansa ang serbisyong bahagi ng e-service ng Department of Social Welfare and Development

Ang sabi-sabi: Kabilang ang rehistrasyon para sa cash assistance sa e-service ng Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Marka: HINDI TOTOO

Bakit kailangang i-fact check: Ang post na naglalaman ng sabi-sabing ito ay nakakuha na ng humigit kumulang 120 na share, 144 na reaksiyon, at 98 na komento.

Ang katotohanan: Sa kasalukuyan, tanging ang aplikasyon para sa pagbiyahe ng mga menor-de-edad paalis ng bansa ang serbisyong puwedeng gamitin sa e-service link ng DSWD dahil sa ginagawang system enhancement ng website.

Hindi kasama sa e-service ng nasabing ahensiya ang rehistrasyon para sa cash assistance.

Ang nasabing e-service ay muling inilunsad ng DSWD noong ika-13 ng Setyembre upang mas mapabilis at magawang mas simple ang transaksiyon, pagpaparehistro, pagpapalisensiya, at akreditasyon ng Social Welfare and Development Agencies (SWDAs). Ang mga SWDA ay mga non-government na organisasyong nagbibigay ng panlipunang serbisyo sa mga komunidad sa pakikipagtulungan sa DSWD.

Nasa Google form: Noong nakaraang Agosto, ginagamit ang Google form – at hindi ang e-service ng ahensiya – upang mag-register para sa educational assistance na ibinibigay sa pamamagitan ng serbisyo ng DSWD na tinatawag na Assistance to Individuals in Crisis Situations (AICS).

Ang bawat field office ng ahensiya sa iba’t ibang rehiyon ng bansa ay mayroong kani-kaniyang link para sa ganitong mga aplikasyon. – Ailla Dela Cruz/Rappler.com

Kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network, i-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Maaari ring magsumite ng mga sabi-sabi sa #FactsFirstPH tipline. Ipadala lang ang mga ito bilang message sa Facebook ng Rappler, bilang direct message sa Twitter ng Newsbreak, o bilang message sa aming Viber fact check chatbot. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.