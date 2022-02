HINDI TOTOO: Sinabi ni Escudero na ang bumoto sa kanya noong 2016 ay boboto kay Robredo sa 2022

Buod

Ang sabi-sabi: Sinabi ng gobernador ng Sorsogon na si Francis “Chiz” Escudero ang sumusunod tungkol sa kandidatura sa pagkapangulo ni Vice President Leni Robredo: “Ang limang milyon na bumoto sa akin last 2016 sa pagka-vice president ay alam kong iboboto si VP Leni ngayon. Inaasahan ko na ang lahat ng sumuporta sa akin ay susuportahan si VP Leni at Kiko. Siya ang ating susunod na pangulo! Ang bayan ng Sorsogon ay para kay Leni!”

: HINDI TOTOO Ang katotohanan: Walang ulat, recording, o bidyo na nagpapatunay na sinabi ni Escudero ang pahayag na ito tungkol kay Robredo.

Walang ulat, recording, o bidyo na nagpapatunay na sinabi ni Escudero ang pahayag na ito tungkol kay Robredo. Bakit kailangan i-fact-check: Nang isulat ang fact-check na ito, mayroon nang 652 reaksiyon, 30 komento, at 54 shares ang post na naglalaman ng sabi-sabing ito.

Mga detalye

Mula Pebrero 9, kumakalat ang isang post sa Facebook na ginagamit ang litrato ni Sorsogon Governor Francis “Chiz” Escudero at sinasabing nagbigay siya ng pahayag tungkol kay Vice President Leni Robredo, na kandidato sa pagkapangulo.

Ayon sa post, sinabi umano ni Escudero ang sumusunod: “Ang limang milyon na bumoto sa akin last 2016 sa pagka-vice president ay alam kong iboboto si VP Leni ngayon. Inaasahan ko na ang lahat ng sumuporta sa akin ay susuportahan si VP Leni at Kiko. Siya ang ating susunod na pangulo! Ang bayan ng Sorsogon ay para kay Leni!”

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Walang ulat, recording, o bidyo na nagpapatunay na sinabi ni Escudero ang pahayag na ito tungkol kay Robredo. Nang isulat din ang fact-check na ito, walang pormal na ineendorso si Escudero na kandidato sa pagkapangulo.

Tumakbo si Escudero bilang bise presidente noong 2016, at nakatapos sa ikaapat na puwesto na may 4,931,962 na boto.

Inendoso ni Robredo si Escudero bilang senador at isinama ito sa kanyang senatorial slate. Hindi dumalo si Escudero sa proclamation rally ni Robredo at ng kanyang running mate na si Senator Francis “Kiko” Pangilinan noong Pebrero 8 sa Plaza Quezon, Naga City.

Binati ni Escudero si Robredo noong bumisita ito sa Sorsogon nang sumunod na araw, Pebrero 9, ngunit hindi sinabi ni Escudero ang gawa-gawang pahayag na tinutukoy sa post.

Lumapit ang Rappler sa kampo ni Escudero at humingi ng pahayag tungkol dito. Nagpadala ng bidyo ang isang kinatawan ng kampo kung saan maririnig ang buong pahayag ni Escudero tungkol kay Robredo. Maaari rin itong mapanood sa YouTube. Nagsalita si Escudero sa wikang Bicolano at isinalin ang pahayag niya sa Filipino:

“Kaligayahang kong ipakilala sa inyo: Kaibigang mabuti ni Nanay Evie [Escudero] sa Kongreso, kaibigan ko rin sa Kongreso, at noong siya’y nanungkulan sa mas mataas na puwesto. Masipag at nasubukan na ninyo ang kanyang kapabilidad at puwedeng magawa hindi lang sa Sorsogon, hindi lang sa Bicol, kundi sa buong Pilipinas. Hindi matatawaran ang katapatan. Nag-iisang babae na kandidato sa pagkapresidente. Anak ng Bicol, anak ng Sorsogon, partikular ng Bulan.”

Tinutukoy ni Escudero bilang mabuting kaibigan si Robredo ng nanay niyang si Evelina “Evie” Escudero, ang kasalukuyang kinatawan ng unang distrito ng Sorsogon. – Sofia Guanzon/Rappler.com

Magbahagi kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network. I-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Sa bawat fact-check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.