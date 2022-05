HINDI TOTOO: Mga sasakyan ng Comelec may UniTeam sticker

Buod

Ang sabi-sabi: May mga sasakyan ang Commission on Elections (Comelec) na may sticker ng tambalang Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at Sara Duterte o tinatawag na UniTeam.

May mga sasakyan ang Commission on Elections (Comelec) na may sticker ng tambalang Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at Sara Duterte o tinatawag na UniTeam. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Matapos suriin ang mga kumakalat na retrato, pinabulaanan ng dalawang opisyal ng Comelec ang sabi-sabing ito. Pinagbabawalan din ang mga ahensiya ng gobyerno na magpakita ng suporta para sa kahit sinong kandidato.

Bakit kailangang i-fact-check: Nang isulat ang fact check na ito, ang isang post sa Facebook ay mayroon nang 27,000 na reaksiyon, 9,800 na komento, at 6,600 na share.

Mga detalye

Noong Mayo 5, nagsimulang kumalat sa Facebook ang retrato ng umano’y sasakyan ng Commission on Elections (Comelec) na may sticker ng kampanya ng tambalang Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at Sara Duterte o tinatawag na UniTeam.

Ang caption ng post: “COMELEC with a Unithieves Symbol (COMELEC na may simbolo ng Unithieves).”

Kumakalat din ang ilang post na naglalaman ng sabi-sabing ito sa Facebook at Twitter.

Mayroon ding nagpadala sa Rappler ng screenshot ng isang post sa isang pribadong Facebook group na nagpapakita naman ng umano’y truck na naghahatid ng mga balota at may Uniteam sticker din.

Nang isulat ang fact check na ito, ang naunang post sa Facebook ay mayroon nang 27,000 na reaksiyon, 9,800 na komento, at 6,600 na share.

Hindi ito totoo.

Nitong Biyernes, Mayo 6, naglabas ng pahayag sa Twitter si James Jimenez, direktor ng Comelec Education and Information Department.

Ayon kay Jimenez: “On verification, this is not a COMELEC vehicle and the registered owner is not a COMELEC employee. The matter has been referred to the relevant authorities for appropriate action.”

(Napatunayan namin na hindi ito sasakyan ng Comelec at ang rehistradong nagmamay-ari ay hindi kawani ng Comelec. Ipinasa na ito sa mga karapat-dapat na awtoridad para sa nararapat na aksiyon.)

UNLIKELY. The Comelec says the photo posted in a private Facebook group doesn’t have the SOP safeguards of Comelec forwarders.

Duda naman si Commissioner George Garcia sa truck na umano’y nagde-deliver ng balota. Sinabi niya sa Rappler na SOP ng Comelec sa mga kinontratang forwarders na mayroong self-locking plastic seal sa likod ang mga ito. Walang ganito sa truck sa retrato.

Ayon sa Administrative Code ng 1987, hindi rin maaaring magpakita ng suporta para sa kahit sinong kandidato ang mga ahensiya at kawani ng pamahalaan.

Ayon naman sa Artikulo XXII ng Omnibus Election Code, pinagbabawalan na maging bahagi ng pagpapakita ng suporta sa pulitika ang mga sasakyan o kagamitan na pagmamay-ari ng gobyerno at ang mga ahensiya. Ito ay maituturing na “election offense” o paglabag sa mga batas kaugnay ng eleksiyon.

Maaaring basahin dito ang iba pang fact check na nagawa ng Rappler tungkol sa eleksiyon. – Sofia Guanzon/Rappler.com

