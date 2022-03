HINDI TOTOO: Puro kuha sa gabi ang drone shots sa campaign rallies ni Robredo

Makikita sa mga post ng iba’t-ibang lehitimong news organization na may drone shots sa campaign rallies ni Robredo na kuha sa iba’t-ibang oras bago gumabi

Buod

Ang sabi-sabi: Ang drone shots ng campaign rallies ni presidential candidate Leni Robredo ay puro kinuha sa gabi para hindi maaninag kung marami ngang tao.

Ang drone shots ng campaign rallies ni presidential candidate Leni Robredo ay puro kinuha sa gabi para hindi maaninag kung marami ngang tao. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: May drone shots sa mga campaign rally ni Robredo sa iba’t-ibang oras bago gumabi.

May drone shots sa mga campaign rally ni Robredo sa iba’t-ibang oras bago gumabi. Bakit kailangan i-fact-check: Nang isulat ang fact-check na ito, mayroon nang mahigit 13,000 reaksiyon, 3,000 komento, at 177,000 views ang post sa Facebook.

Mga detalye

Isang post noong Marso 16 ng Facebook page na “Philippines Presidente 2022” ang nagsasabing laging sa gabi lamang kumukuha ng drone shots sa campaign rallies ni Bise Presidente Leni Robredo.

Ang bidyo ay pinamagatan na, “Breaking news: Hala! Leni Robredo naghakot ng mga bata sa rally? | Modus ng pinklawan bistado na!”

Sinabi ng babae sa bidyo na napansin niya na puro gabi ang larawan ng drone shots ni Robredo. Sabi niya sa 5:33 timestamp ng bidyo, “At mind you mga kababayan, laging gabi pagsila nag zo-zoom ng sibuyas. Laging gabi.”

Habang sinasabi ng babae ang linya, ginagamit niya ang kaniyang kamay para gayahin ang itsura ng drone. Ang sibuyas naman ay tawag sa siksikan na tao na nanonood sa mga campaign rally ni Robredo dahil sa dark pink na kanilang suot sa mga rally.

Hindi totoo ang sabi-sabi.

May mga post ang iba’t-ibang news organization ng drone shots sa mga campaign rally ni Robredo na kuha mula sa iba’t-ibang oras.

Makikita sa mga larawan na nakalagay sa post ng mga lehitimong news organizations na ABS-CBN, Rappler, News-5, Daily Tribune, at Manila Bulletin ang mga drone shot na kuha bago magdilim. Ang mga larawan ay kuha ng kampo ni Robredo at Pangilinan.

Dinaluhan ng libo-libong tao ang campaign rallies nina Robredo at Pangilinan sa iba’t-ibang probinsiya tulad ng Bacolod, Iloilo, Negros Occidental, Butuan City, at Cavite na naging target ng mga sabi-sabi at kasinungalingan.

May mga na-fact-check ang Rappler na mga sabi-sabi kaugnay ng dami ng mga tao na dumalo sa mga campaign rally ni Robredo. Kabilang dito ang sabi-sabi na 70 milyon na tao ang dumalo sa Bacolod rally ni Robredo, at ang sabi-sabi na 300,000 na tao ang dumalo sa proclamation rally ni Robredo sa Naga City. Mayroon ding na-fact-check na sabi-sabi ang Rappler na 1,000 lamang ang dumalo sa rally ni Robredo sa Quezon City.

Bagamat news company ang tawag ng Facebook page “Philippines President 2022” sa kanilang sarili, wala itong gawang sariling balita at tanging mga shared post lamang ang laman ng kanilang page. – Lorenz Pasion/Rappler.com

Kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network, i-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Maaari ring magsumite ng mga sabi-sabi sa #FactsFirstPH tipline. Ipadala lang ang mga ito bilang message sa Facebook ng Rappler, bilang direct message sa Twitter ng Newsbreak, o bilang message sa aming Viber fact check chatbot. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.