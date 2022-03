MANIPULADONG LARAWAN: Pangulong Duterte hawak ang UniTeam t-shirt

Buod

Ang sabi-sabi: Nagparetrato si Pangulong Rodrigo Duterte hawak ang UniTeam t-shirt.

MANIPULADONG LARAWAN Ang katotohanan: Edited ang lawaran. T-shirt na may tatak ng kanyang mukha at initials ang hawak ni Duterte sa totoong larawan.

Mga detalye

Lumabas sa Facebook account na “Cristopher Barton” noong Marso 22 ang larawan na nagpapakitang may hawak na UniTeam t-shirt si Presidente Rodrigo Duterte.

Ang sabi sa caption ng post, “#UniTeam #BBMSARA2022.”

Nang isulat ang fact check, mayroon nang 2,600 reaksiyon, 260 komento, at 2,000 shares ang larawan sa Facebook.

Manipulado ang larawang ito.

Ang orihinal na larawan ay kuha noong Marso 17 sa isang bidyo na ipinost ng Facebook page na “KLC Happy Thoughts and Cellphone Repair” kung saan si Duterte ay may hawak na puting hoodie na may nakasulat na “Salamat PRRD.”

Ang Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan (PDP-Laban) ay nagdeklara ng pagsuporta kay presidential candidate Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. noong Marso 22, ngunit ipinahiwatig ni Energy Secretary Alfonso Cusi na hindi nangangahulugang sinusuportahan din ni Duterte si Marcos Jr. (BASAHIN: Duterte’s PDP-Laban faction endorses Marcos Jr.)

Sinabi ni Duterte noong Marso 16 na mananatili siyang neutral maliban kung may mabigat na dahilan upang suportahan ang isang kandidato.

“I may or I may not [endorse somebody], but preferably I’d like to stay neutral. Ibig sabihin, wala akong susuportahan na kandidato unless – again having said it, I’ll say it again – there’ll be a compelling reason for me to go out and tell the people what it is,” sabi ni Duterte.

(Maaaring [mag-endoso ako] o hindi, pero gusto kong maging neutral. Ibig sabihin wala akong susuportahan na kandidato maliban na lang kung may malakas na dahilan upang ipahayag ko ito.) – Owenh Toledo/Rappler.com

Si Owenh Toledo ay nagtapos bilang volunteer ng fact-checking mentorship program ng Rappler. Ang fact check na ito ay sinuri ng miyembro ng research team ng Rappler at ng senior editor.

