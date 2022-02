HINDI TOTOO: Marcos-Duterte proclamation sa Mandaluyong at Tuguegarao hindi ibinalita ng midya

Buod

Ang sabi-sabi: Hindi ibinalita ng midya ang proclamation rallies ng magkatambal na kandidato para sa pagkapangulo at pagkapangalawang-pangulo na sina Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at Sara Duterte sa Mandaluyong noong Pebrero 13 at sa Tuguegarao noong Pebrero 14.

HINDI TOTOO Ang katotohanan: May mga outlet ng midya na naglabas ng mga balita tungkol sa proclamation rallies na nabanggit.

May mga outlet ng midya na naglabas ng mga balita tungkol sa proclamation rallies na nabanggit. Bakit kailangang i-fact-check: Makikita ang mga pahayag sa dalawang post sa Facebook page na “BBM – SARA United” noong Pebrero 13 at Pebrero 14. Nang isinulat ang fact check, ang post noong Pebrero 13 ay mayroon nang humigit-kumulang 2,200 na reaksiyon, 170 na komento, at 594 na share, habang ang post noong Pebrero 14 ay mayroon nang 656 na reaksiyon, 15 na komento, at 54 na share.

Mga detalye

Sa dalawang post sa Facebook page na “BBM – SARA United” noong Pebrero 13 at Pebrero 14, sinabi na hindi ibinalita ng midya ang ilang proclamation rallies ng magkatambal na kandidato para sa pagkapangulo at pagkapangalawang-pangulo na sina Ferdinand Marcos Jr. at Sara Duterte sa Mandaluyong at Tuguegarao.

Heto ang sinabi sa post noong Pebrero 13: “BBM SARA UNITEAM Rally sa Mandaluyong kanina na HINDI IPINAKITA AT IBINALITA NG MAINSTREAM Media.” Nang isinulat ang fact check, mayroon nang humigit-kumulang 2,200 na reaksiyon, 170 na komento, at 594 na share ang post.

Heto naman ang sinabi sa post noong Pebrero 14: “BBM SARA Grand Rally sa Tuguegarao ngayon Feb.14 Araw ng mga Puso… Tayo nalang ang magbalita dahil hindi ito ipalabas ng Media.” Nang isinulat ang fact check, mayroon nang 656 na reaksiyon, 15 na komento, at 54 na share ang post.

Hindi totoo ang mga sabi-sabi na hindi ibinalita ng midya ang dalawang proclamation rallies.

Bago pa ginawa ang Facebook post tungkol sa proclamation rally nina Marcos Jr. at Duterte noong Pebrero 13 sa Mandaluyong, ibinalita na ng ilang outlet ng midya ang event. May artikulo sa website ng ABS-CBN News noong Pebrero 13, 7:14 pm; isang post sa Facebook page ng ABS-CBN News noong Pebrero 13, 2:11 pm; at isang post sa Facebook page ng CNN Philippines noong Pebrero 13, 10:07 pm.

Ibinalita rin sa midya ang proclamation rally ng magkatambal na kandidato noong Pebrero 14 sa Tuguegarao – bago pa ginawa ang reklamo sa Facebook post. May post sa Facebook page ng Inquirer.net noong Pebrero 14, 10:11 am; isang post sa Facebook page ng Philippine Star noong Pebrero 14, 11:20 am; isang post sa Facebook page ng Daily Tribune noong Pebrero 14, 11:05 am, at sa Twitter account nito sa parehong araw at oras; at sa isang Twitter post ng PTV noong Pebrero 14, 11:12 am. Naibalita rin ito sa isang episode ng 24 Oras ng GMA News noong Pebrero 14.

Marami nang na-fact-check ang Rappler na mga pahayag na sinabing hindi ibinalita ng midya ang ilang mga isyu. (BASAHIN: [WATCH] ’Yung Totoo?: Mga pekeng kuwento tungkol sa midya; [WATCH] ’Yung Totoo? | 5 pekeng kuwento tungkol sa hindi raw ibinalita ng media)

Isang halimbawa nito ang sabi-sabi na hindi ibinalita ng midya ang pagpunta ni Marcos Jr. sa seremonya para sa mga miyembro ng Special Action Force na napaslang sa isang engkuwentro sa Mamasapano, Maguindanao, noong 2015. – Percival Bueser/Rappler.com

Si Percival Bueser ay volunteer na nagtapos sa fact-checking mentorship program ng Rappler. Ang fact check na ito ay sinuri ng miyembro ng research team ng Rappler at ng senior editor.

