HINDI TOTOO: Nahalal na bise presidente si Marcos Jr.

Buod

Ang sabi-sabi: Nahalal na bise presidente ang dating senador at ngayon ay tumatakbo sa pagkapangulo na si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Hindi kailanman nahalal na bise presidente si Marcos Jr. Noong halalan noong 2016, ang nanalong bise presidente ay si Leni Robredo, na ngayon ay tumatakbo rin sa pagkapangulo. Nagsampa ng protesta si Marcos Jr., ngunit ibinasura ito ng Korte Suprema.

Hindi kailanman nahalal na bise presidente si Marcos Jr. Noong halalan noong 2016, ang nanalong bise presidente ay si Leni Robredo, na ngayon ay tumatakbo rin sa pagkapangulo. Nagsampa ng protesta si Marcos Jr., ngunit ibinasura ito ng Korte Suprema. Bakit kailangang i-fact-check: Sinabi ito sa Facebook page na “Ferdinand Edralin Marcos the Greatest President of the Philippines” sa dalawang post noong Enero 11, tatlong post noong Enero 10, isang post noong Disyembre 10, 2021, at isang komento sa post na ginawa noong Enero 25, 2022.

Mga detalye

Sa Facebook page na “Ferdinand Edralin Marcos the Greatest President of the Philippines,” may dalawang post noong Enero 11, tatlong post noong Enero 10, at isang post noong Disyembre 10, 2021, na sinabing ang dating senador at ang tumatakbo ngayon sa pagkapangulo na si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang “duly elected” (nahalal) na bise presidente.

Sa isa namang post sa parehong page noong Enero 25, na nakakalap na ng 571 na reaksiyon, 70 na komento, at 117 na share nang isinulat ang fact check, dalawang beses tinukoy si Marcos Jr. bilang bise presidente.

Ito ang sabi sa post noong Enero 25: “Nangunguna si Vice President Bongbong Marcos sa mga survey na pinagawa ng kampo ni Mayor Isko Moreno at ng byuda ni Jesse Robredo na si Mrs. Leni Robredo. Ayon sa survery (sic) tanging disqualification lamang ang makakapigil kay Presidential Aspirant Vice President Bongbong Marcos upang maupo bilang Pangulo ng Pilipinas.”

Nang may nagtanong sa isang komento kung naging bise presidente nga si Marcos Jr., heto ang sagot ng page doon: “Yes, Bongbong Marcos is the duly elected Vice President of the Philippines.” (Oo, si Bongbong Marcos ang nahalal na bise presidente ng Pilipinas.)

Hindi totoo na nahalal na bise presidente kailanman si Marcos Jr.

Ang idineklarang nanalo sa halalan noong Mayo 9, 2016, sa pagka bise presidente ay si Leni Robredo, na ngayon ay tumatakbo rin sa pagkapangulo. Noong Mayo 27, 2016, idineklara si Robredo na may 14,418,817 na boto. Si Marcos Jr. naman ay nakakuha ng 14,155,344 na boto. (BASAHIN: Robredo wins as VP on late husband’s birthday)

Dahil dito, nagsampa ng protesta si Marcos Jr. laban kay Robredo ukol sa resulta ng halalan sa pagka bise presidente. Noong Pebrero 16, 2021, ibinasura na ng Korte Suprema sa unanimous na pagboto ang protesta ni Marcos Jr. (BASAHIN: In unanimous vote, Supreme Court junks Marcos protest vs Robredo; Robredo to Marcos in VP case appeal: ‘No one to blame but you’)

Marami nang fact check ang nagawa ng Rappler tungkol sa protestang isinampa ni Marcos Jr. laban kay Robredo ukol sa resulta ng halalan noong 2016, kagaya ng mga ito:

– Percival Bueser/Rappler.com

Si Percival Bueser ay nagtapos bilang volunteer ng fact-checking mentorship program ng Rappler. Ang fact check na ito ay sinuri ng miyembro ng research team ng Rappler at ng senior editor.

Magbahagi kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network. I-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.