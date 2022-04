HINDI TOTOO: Ipinagkatiwala lamang ni Marcos ang hacienda sa tatay ni Rowena Guanzon

Ang tatay ni Rowena Guanzon ay si Sixto Guanzon at hindi si 'Romeo.' Si Sixto Guanzon ay isang hukom at bayani noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig, hindi katiwala sa hacienda.

Buod

Ang sabi-sabi : Ninakaw ng pamilya ni dating Commission on Elections commissioner Rowena Guanzon sa mga Marcos ang pag-aari nilang hacienda. Katiwala lang daw ni Marcos ang tatay niyang si “Romeo Guanzon.”

: Ninakaw ng pamilya ni dating Commission on Elections commissioner Rowena Guanzon sa mga Marcos ang pag-aari nilang hacienda. Katiwala lang daw ni Marcos ang tatay niyang si “Romeo Guanzon.” Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang Katotohanan: Ang tatay ni Rowena Guanzon ay si Sixto Guanzon at hindi si “Romeo.” Si Sixto Guanzon ay isang hukom at bayani noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig, hindi katiwala sa hacienda.

Ang tatay ni Rowena Guanzon ay si Sixto Guanzon at hindi si “Romeo.” Si Sixto Guanzon ay isang hukom at bayani noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig, hindi katiwala sa hacienda. Bakit kailangang i-fact-check: Maraming Facebook post ang nagkakalat ng kasinungalingang ito at nagsasabing takot si Guanzon maging pangulo si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. dahil ang pamilya nito ang tunay na may-ari ng hacienda.

Mga detalye

Ilang post ang umiikot sa Facebook na nagsasabing ang ama ni dating Commission on Elections (Comelec) Commissioner na si Rowena Guanzon na si “Romeo Guanzon” ay “katiwala” lamang umano ni Ferdinand Marcos sa mga “malawak na lupain” sa Negros Occidental. Anila, takot na takot daw ang dating commissioner na makabalik ang mga Marcos sa kapangyarihan dahil “sila (Guanzon) ang tunay na magnanakaw.”

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Hindi si “Romeo” Guanzon ang ama ng dating Comelec commissioner, kung hindi si Sixto Guanzon, isang kilala at respetableng indibiduwal sa Negros Occidental na naging hukom at bayani noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig.

Bukod sa pagtanggap ng United States Congressional Gold Medal para sa kabayanihan nito noong digmaan, nagtapos din si Sixto ng pag-aral noong 1948 sa Silliman University bilang summa cum laude, at naging cum laude naman sa Manuel L. Quezon University School of Law noong 1952.

Wala ring rekord na kay Marcos ang lupain ng mga Guanzon.

Noong panahon ng Martial Law, pinalayas ni Marcos at ng kanyang mga crony ang mahigit sa 6,000 na pamilya para pagkakitaan ang tinatayang 15,000 hektarya ng lupain sa isla ng Negros.

Sa tinaguriang “Sugar Crisis of 1984,” nanawagan ang mga naghihirap at nagugutom na manggagawa’t magtutubo para sa tamang pasahod at lupain na maaari sana nilang sakahin at pagkunan ng pagkain.

Marami sa mga taga-Negros ang ikinulong at pinaslang sa ilalim ng diktadura ni Marcos. – Rochel Ellen Bernido/Rappler.com

Kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network, i-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Maaari ring magsumite ng mga sabi-sabi sa #FactsFirstPH tipline. Ipadala lang ang mga ito bilang message sa Facebook ng Rappler, bilang direct message sa Twitter ng Newsbreak, o bilang message sa aming Viber fact check chatbot. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.