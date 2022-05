MANIPULADONG LARAWAN: Marcos-Duterte projection sa Sydney Opera House

Buod

Ang sabi-sabi: Makikita ang mukha ng tambalan nina Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at Sara Duterte sa ginawang pailaw ng Sydney Opera House. Pagbati umano ito ng Australia matapos ang pagkapanalo ng dalawa base sa partial, unofficial results ng nagdaang halalan sa Pilipinas.

MANIPULADONG LARAWAN Ang katotohanan: Sa isang mensahe sa Facebook, nilinaw ng Sydney Opera House na wala silang naging pailaw na may kinalaman sa nasabing tambalan, o sa kahit anong may kinalaman sa nagdaang halalan sa Pilipinas. Ngayong Mayo at Hunyo 2022, ipakikita sa pailaw ng naturang gusali ang paglalarawan ng buhay ng mga nasa Kanlurang Australia, partikular na sa komunidad ng Parnngurr.

Mga detalye

Sa pahina ng “BBM SARA 2022 Solid South,” ibinibida ang isang retrato ng isinagawa umanong pailaw ng Sydney Opera House sa Australia matapos ang naging resulta ng nagdaang halalan sa Pilipinas. Dito, makikita ang mukha nina Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at ni Sara Duterte na mistulang bahagi ng light show sa haligi ng naturang gusali.

Nakasulat sa caption ng naturang post ang mga katagang, “Sydney Opera House. Australia congratulates BBM and SARA.”

Hindi totoo ang sabi-sabing ito. Manipulado ang larawan.

Sa isang mensahe sa Facebook, sinabi ng Sydney Opera House sa Rappler, “The Opera House has not lit the sails in connection with the recent Philippines election, nor was it involved in any way in the production and distribution of this image.”

(Ang Opera House ay hindi nagkaroon ng pailaw na may kinalaman sa nagdaang halalan sa Pilipinas, wala rin itong kinalaman sa paggawa at paglalabas ng [kumakalat] na imahen.)

Ayon sa kanilang website, nakalaan ang mga buwan ng Mayo at Hunyo 2022 para sa pagpapailaw sa Sydney Opera House ng “Lighting of the Sails: Yarrkalpa – Hunting Ground” – isang paglalarawan sa buhay ng mga mamamayan ng Parnngurr, isang komunidad sa Kanlurang Australia. – Rochel Ellen Bernido/Rappler.com

