KULANG SA KONTEKSTO: Si Ferdinand Marcos ang dahilan kaya may bayan ng GMA sa Cavite

Nabuo ang munisipalidad na General Mariano Alvarez (GMA) sa lalawigan ng Cavite dahil kay dating pangulong Ferdinand Marcos.

Ang panukalang batas para sa pagbuo ng munisipalidad ng GMA isinulat ni dating senador Helena Benitez, isang Caviteña, at ni dating interior minister Jose Roño. Nilagdaan lamang ni Marcos ang proklamasyon na nagtatakda ng petsa ng plebisito kung nararapat bang magkaroon ng karagdagang munisipalidad sa Cavite.

Bakit kailangan i-fact-check: Umabot na sa 2,500 na reaksiyon, 603 komento, at 1,065 shares ang sabi-sabi mula sa naturang Facebook post nang isulat ang fact check na ito.

Noong Pebrero 13, inilabas ng Facebook page na “Mukha Ni General Mariano Alvarez” ang isang post na nagsasabing ang munisipalidad ng General Mariano Alvarez o GMA sa lalawigan ng Cavite ay “pagmamay-ari at proyekto” ni dating pangulong Ferdinand Marcos ang mga resettlement area sa Dasmariñas, Carmona, at GMA sa Cavite, at sa San Pedro, Laguna.

Bilang patunay, inilagay sa caption ng post ang isang proklamasyon na umano’y nilagdaan ni Marcos kaugnay nito.

May kalakip ang post na larawan ng isang lalaking may bitbit na karatula: “1969: KUNG WALA SI MARCOS, WALANG GMA, CAVITE.”

Nang isulat ang fact check na ito, umani na ng 2,500 na reaksiyon, 603 komento, at 1,065 shares ang naturang Facebook post.

Kulang sa konteksto ang sabi-sabing ito.

Ang panukalang magkaroon ng karagdagang munisipalidad sa lalawigan ng Cavite ay nagmula kina dating senador Helena Benitez at dating interior minister Jose Roño. Isinulat nina Benitez at Roño ang panukalang Batas Pambansa Blg. 75 na lumikha ng General Mariano Alvarez.

Samantala, ang proklamasyon naman na nilalaman ng Facebook post ay ang Proclamation No. 2033, s. 1980. Totoong si dating pangulong Marcos ang lumagda nito noong Nobyembre 11, 1980, ngunit ito ay para lamang sa pagtatakda ng plebisito kung saan magdedesisyon ang mga residente kung pinagtitibay nila ang pagbubuo ng bagong munisipalidad. Hindi isinasaad sa dokumento na si Marcos ang bumuo at nagmamay-ari ng GMA. – Angelo Justin Barraca/Rappler.com

