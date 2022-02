HINDI TOTOO: Si Ferdinand Marcos ang pinakamayamang tao sa mundo

Buod

Ang sabi-sabi: Si Ferdinand Marcos Sr. ang pinakamayamang tao sa mundo.

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Ayon sa librong The Wealthy 100 at historical records ng Forbes 400 list ng Forbes magazine, ang mga Amerikanong bilyonaryo na sina Howard Hughes, Daniel Ludwig, at Sam Walton ang pinakamayayamang tao sa mundo noong panahon ni Marcos mula 1960 hanggang 1986.

Bakit kailangan i-fact-check: Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang mahigit 205,700 na reaksiyon, 4,338 komento, at 1,300,000 views ang video sa TikTok.

Isang post ng TikTok user “@s.o.t.ic” noong Pebrero 10 ang nagsasabi na ang dating pangulo at diktador na si Ferdinand Marcos Sr. ang pinakamayamang tao sa buong mundo.



Nakalagay sa caption ang linyang “World’s richest man.” Ikinompara sa video ang American businessman na si Elon Musk at si Marcos Sr. Si Musk ang kasalukuyang pinakamayamang tao sa buong mundo, at ipinakita ng video ang kaniyang net worth na $235.6 bilyon. Pagkatapos nito ay ipinakita ang clip ng BBC Travel Documentary kasama si Imelda Marcos kung saan may binasa ang host na halagang $987 billion sa isang papel. Nakapatong sa video ang linyang “987 billion dollars” habang ipinapakita ang clip mula sa BBC.

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Hindi kailanman napabilang si Marcos Sr. sa pinakamayayamang tao sa mundo. Ayon sa isang en banc decision ng Korte Suprema noong 2012, ang mag-asawang Ferdinand at Imelda Marcos ay mayroong pinagsamang yaman na $2.41 milyon mula 1965 hanggang 1984 – katumbas ng $6.52 milyon ngayong 2022.

Ayon sa librong The Wealthy 100, ang Amerikanong bilyonaryo na si Howard Hughes ang pinakamayamang tao mula 1960 hanggang 1975. Si Hughes ay may net worth na $1.5 bilyon sa nasabing panahon na katumbas ng $7.83 bilyon ngayong 2022. Ang nasabing libro ang unang naglista ng mga pinakamayayaman na tao sa mundo bago nagsimula ang Forbes 400 noong 1982.

Sinabi naman ng Forbes magazine na ang Amerikanong si Daniel Ludwig ang nanguna sa unang Forbes 400 list nila noong 1982. Si Ludwig ay may net worth na $2 bilyon noong 1982 na nagkakahalaga ng $5.82 bilyon ngayong 2022.

Ang Amerikanong si Sam Walton naman ang nanguna sa Forbes 400 noong 1986. Si Walton ay may net worth na $4.5 bilyon noong 1985 na katumbas ng $14.1 bilyon sa kasalukuyan.



Ang businessman at CEO ng Tesla at SpaceX naman na si Elon Musk ang pinakamayamang tao sa kasalukuyan. Siya ay may net worth na $249.1 bilyon.

Ayon sa Forbes, hindi nila isinasama sa listahan ang mga miyembro ng royal family at mga diktador dahil indibiduwal na yaman ng isang tao ang basehan nila sa listahan at hindi ang yaman na nakuha dahil sa posisyon sa pamahalaan.

Binansagan ng Guinness World Records si Ferdinand Marcos ng “Greatest Robbery of a Government” para sa kaniyang mga ninakaw habang siya ay pangulo ng Pilipinas.

Ayon sa Presidential Commission on Good Government (PCGG), P174 bilyon o $3.39 bilyon na ang nabawi ng pamahalaan sa mga nakaw na yaman ng mga Marcos at mayroon pang P125 bilyon o $2.43 bilyon na nasa proseso ng paglilitis.

Ang anak ng diktador na si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., na tagapangasiwa ng hinahabol na yama ng pamahalaan, ay tumatakbo sa pagkapangulo sa eleksiyon sa Mayo 2022. – Lorenz Pasion/Rappler.com

Ginamit ng Rappler ang palitan ng piso laban sa dolyar noong Pebrero 16 na P51.30 pesos kada $1 sa pag-convert ng halaga na nabawi ng PCGG. Ang website naman na US Inflation Calculator ang ginamit upang malaman ang halaga ng mga networth sa 2022.

