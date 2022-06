HINDI TOTOO: Sinibak si Gordon sa pagiging senador

Buod

Ang sabi-sabi: Sinibak sa pagiging senador si Richard Gordon.

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Hindi sinibak si Gordon sa pagiging senador. Magtatapos na talaga ang kanyang termino ngayong Hunyo 30, 2022. Hindi siya nahalal muli.

Hindi sinibak si Gordon sa pagiging senador. Magtatapos na talaga ang kanyang termino ngayong Hunyo 30, 2022. Hindi siya nahalal muli. Bakit kailangang i-fact-check: Nakita itong sabi-sabi sa mga pamagat ng dalawang video na in-upload noong Hunyo 2 at Hunyo 3 ng YouTube channel na “PH BREAKING NEWS.” Nang isinulat ang fact check, ang mga video ay mayroon nang 118,723 at 57,143 na views.

Mga detalye

Sinabi sa mga pamagat ng dalawang video na in-upload sa YouTube channel na “PH BREAKING NEWS” noong Hunyo 2 at Hunyo 3 na sinibak na ang senador na si Richard Gordon sa kanyang posisyon.

Ang video noong Hunyo 2 ay pinamagatang: “JUST IN : PRES DUTERTE GINULAT SI GORDON! SENADO SINIBAK SI GORDON? MARCOS ROBIN PADILLA PASOK NA.” Nang isinulat ang fact check, mayroon na itong 118,723 na views.

Ang video naman noong Hunyo 3 ay pinamagatang: “JUST IN : PRES DUTERTE SINIBAK SI GORDON! GORDON HINDI NA SENADOR SA JULY 01, PASOK SI ROBIN PADILLA.” Nang isinulat ang fact check, mayroon naman itong 57,143 na views.

Hindi totoo na sinibak si Gordon bilang senador. Wala ring naibalitang ganito mula sa Senado.

Matatapos na talaga ang termino ni Gordon bilang senador ngayong darating na Hunyo 30, 2022, na siya ring simula ng termino ng mga 12 na nanalong senador na naiproklama na ng Commission on Elections noong Mayo 18. Ang pagtatapos ng termino ni Gordon, o ng kahit na sinong senador, ay hindi itinuturing na pagkakasibak sa puwesto.

Mababasa mula sa website ng Senado ang mga patakaran ng pagtanggal ng miyembro nito. Makikita rin ito sa Artikulo VI, Seksiyon 16(3) ng Konstitusyon: “Each House may determine the rules of its proceedings, punish its Members for disorderly behavior, and with the concurrence of two-thirds of all its Members, suspend or expel a Member.”

(Ang bawat Kapulungan ay maaaring magtakda ng mga alituntunin para sa mga gawain nito, magparusa sa mga Miyembro nito dahil sa maligalig na asal, at sa pagsang-ayon ng dalawang-katlo ng lahat ng mga Miyembro nito, magsuspindi o magtiwalag ng isang Miyembro.)

Ang mga House o Kapulungan na tinutukoy sa seksiyon na iyon ng Konstitusyon ay ang Senado o Senate at ang Kapulungan ng mga Kinatawan o House of Representatives. Wala namang naibalitang naganap kamakailan na pagkakatanggal kay Gordon sa paraang sinasabi sa seksiyon na iyon ng Konstitusyon.

Sa katatapos na halalan nitong Mayo 9, si Gordon ay nakakuha ng 8,377,893 na boto, na naglagay sa kanya sa ika-22 puwesto sa mga kandidato sa pagkasenador. Ang unang 12 lamang ang nahalal.

Isa ang “PH BREAKING NEWS” sa mga YouTube channel na ilang beses nang na-fact-check ng Rappler mula pa noong Setyembre 2021 pa lamang. (BASAHIN: Red flag for 2022: Political lies go unchecked on YouTube showbiz channels) – Percival Bueser/Rappler.com

Si Percival Bueser ay nagtapos bilang volunteer ng fact-checking mentorship program ng Rappler. Ang fact check na ito ay sinuri ng miyembro ng research team ng Rappler at ng senior editor.

