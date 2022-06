HINDI TOTOO: Bahagi ng destabilisasyon ang mga inaresto sa Hacienda Tinang

Buod

Ang sabi-sabi: Ang naging isyu sa Hacienda Tinang sa Tarlac nitong Hunyo 2022, kung saan magihit 90 katao ang inaresto nang walang warrant, ay bahagi lamang ng planong destabilisasyon laban sa papasok na administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr.

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Ang isyu sa Hacienda Tinang ay nag-uugat sa 200-hektaryang lupa sa hacienda na hindi pa naibibigay sa mga magsasakang may-ari nito simula 1995. Nagkagulo sa lugar nang magsimulang mag-aresto ang pulis nang walang warrant.

Ang isyu sa Hacienda Tinang ay nag-uugat sa 200-hektaryang lupa sa hacienda na hindi pa naibibigay sa mga magsasakang may-ari nito simula 1995. Nagkagulo sa lugar nang magsimulang mag-aresto ang pulis nang walang warrant. Bakit kailangang i-fact-check: Nang isinulat ang fact check na ito, umabot na sa 1,000,000 views, 34,000 na reaksiyon, 7,300 na komento, at 6,800 shares ang naturang kasinungalingan ni Jeffrey Ka “Eric” Celiz sa SMNI News Channel.

Mga detalye

Sa SMNI News Channel, iginiit ni Jeffrey “Ka Eric” Celiz, isang nagpakilalang “dating kadre” ng New People’s Army (NPA), na bahagi lamang ng planong “destabilisasyon” sa papasok na administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr., anak ng yumaong diktador, ang nangyaring kaguluhan sa Hacienda Tinang sa Tarlac nitong Hunyo 9, 2022.

Ayon sa kanya, “Lahat ng ito ay isang grand design upang magkaroon ng destabilisasyon, o kaguluhan, at mga hindi magandang kalagayan para palabasin na mabigat ang suliranin ng lipunan; at ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay mahaharap sa malaking problema ng pag-aalsa ng taong bayan kung hindi masolusyunan ang problema sa gutom, kahirapan, kawalan ng trabaho, mataas na presyo ng bilihin, petroleum products, at iba pa.”

Kasinungalingan ito.

Ang isyu sa Hacienda Tinang ay nag-uugat sa 200-hektaryang lupa sa hacienda na hindi pa naibibigay sa mga magsasakang may-ari nito simula 1995. Noong Hunyo 9, nagbungkal sila sa lugar bilang huling rekurso para igiit ang karapatan nila sa lupa, ngunit nagkagulo nang arestuhin ng pulis ang 93 katao nang walang warrant.

Nitong Lunes, Hunyo 27, ibinasura ng korte sa Capas, Tarlac, ang mga kasong illegal assembly at malicious mischief laban sa 83 people – mga magsasaka, artists, at journalists. Noong Hunyo 10, nauna nang pinalaya ang 5 dayuhan at 3 artist dahil walang nakitang “probable cause” para sila ay sampahan ng kaso.

Hindi rin ito ang unang pagkakataon na-fact-check ng Rappler si Jeffrey “Ka Eric” Celiz. Nitong nagdaang eleksiyon, matatandaang naging aktibo rin si Celiz sa pagpapakalat ng disimpormasyon at pag-uugnay kay Bise Presidente Leni Robredo sa mga komunista – bagay na pinasinungalingan na ng nasabing kampo. – Rochel Ellen Bernido/Rappler.com

