HINDI TOTOO: Bidyo ng pagsigaw ng ‘Marcos pa rin’ sa Robredo proclamation rally

Ang sabi-sabi: Maririnig umano sa isang video na sumigaw ng “Marcos pa rin” ang audience sa Robredo proclamation rally.

HINDI TOTOO Ang katotohanan: “Ipasok si Dick” ang isinigaw ng mga manonood matapos ipakilala ni Robredo si senatorial candidate Richard “Dick” Gordon sa kaniyang proclamation rally, hindi ang linyang “Marcos pa rin.”

Isang post sa YouTube channel na “VIRAL PH NEWS” noong Pebrero 9 ang nagsasabing sumigaw ang audience sa proclamation rally ni Bise Presidente Leni Robredo sa Naga City ng “Marcos pa rin!”

Nakalagay sa title ng video ang linyang “AUDIENCE SA LENI KIKO PROCLAMATION RALLY SUMIGAW NG ‘MARCOS PA RIN!”

Sa 0:17 timestamp ng video, ipinakita ang isang clip mula sa nasabing proclamation rally na nagpapakita ng mga tao na sumisigaw habang pabalik sa upuan si senatorial candidate Richard “Dick” Gordon.

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Hindi “Marcos pa rin” ang isinigaw ng mga manonood sa rally na nasa video. Makikita sa live recordings ng Rappler at Manila Bulletin na “Ipasok si Dick” ang isinigaw ng mga nanood sa proclamation rally nina Robredo at ng kanyang vice presidential candidate na si Kiko Pangilinan.

Isinigaw ito ng mga manonood ng proclamation rally matapos ipakilala ni Robredo si Gordon sa mga Bicolano. Hiningi rin ni Robredo ang suporta ng kaniyang mga kababayan para sa reelectionist senador.

Ginamit ni Gordon ang linyang “Ipasok si Dick” bilang tagline sa isang campaign ad noong 2016.

Si Gordon ay bahagi ng senatorial slate ni Robredo para sa darating na eleksiyon sa Mayo. Siya ay isa sa mga kritiko ni Duterte at ngayon ay may hawak ng imbestigasyon sa Pharmally scandal – ang mga maanomalyang kontrata na ibinigay ng gobyerno sa mga kompanyang may kaugnayan sa kaibigan at economic adviser ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Kasama rin ni Robredo ang iba pang mga kandidato ng kaniyang senatorial slate na sina Risa Hontiveros, Antonio Trillanes IV, Alex Lacson, at Teddy Baguilat Jr. sa kaniyang proclamation rally. – Lorenz Pasion/Rappler.com

