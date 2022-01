HINDI TOTOO: Gumamit ng military chopper si Robredo sa relief operation

Buod

Ang sabi-sabi: Nakisakay si Robredo sa isang military chopper para sa isang relief operation sa kasagsagan ng Typhoon Rolly noong 2020.

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Nagpakita si Defense Secretary Delfin Lorenzana ng isang flight manifest na nagpapatunay na hindi ginamit ni Robredo ang C-130 military plane na may dalang relief goods para makapunta sa Catanduanes. Humingi ng paumanhin si Lorenzana at noon ay chief presidential legal counsel Salvador Panelo kaugnay nito.

Nagpakita si Defense Secretary Delfin Lorenzana ng isang flight manifest na nagpapatunay na hindi ginamit ni Robredo ang C-130 military plane na may dalang relief goods para makapunta sa Catanduanes. Humingi ng paumanhin si Lorenzana at noon ay chief presidential legal counsel Salvador Panelo kaugnay nito.

Mga detalye

Isang post noong Enero 27 mula sa Facebook page “OFW JOIN FORCE – Philippine Chapter” ang nagsasabi na gumamit ng isang military chopper si Bise Presidente Leni Robredo para sa isang relief operation.

Ipinakita sa post ang isang pag-uusap umano nina dating chief presidential legal counsel Salvador Panelo at Bise Presidente Leni Robredo.

Makikita sa post ang nakapatong na linyang, “Nakiusap ka lang na makisakay sa chopper na puno ng relief goods tapos inangkin mo na ang chopper pati ang laman. Pinapalabas mo pang walang ginagawa ang gobyerno?!” na tugon umano ni Panelo sa pakiusap ni Robredo para sa isang pribadong pag-uusap tungkol sa nasabing isyu.

Nang isulat ang fact-check na ito, mayroon nang mahigit 5,300 reaksiyon, 1,200 comments, at 2,000 views ang video sa Facebook.

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Sa programang Counterpoint with Secretary Salvador Panelo na may petsang Nobyembre 17, 2020, sinabi ni Panelo sa 48:58 na timestamp ang linyang, “Kita mo, nakisakay ka na lang nga sa eroplano ng air force, nakisabay ka dun sa mga relief goods.”

Sa 49:34 timestamp ng programa, sinabi rin ni Panelo ang linyang “Parang pinapalabas mo naman na ikaw ang nagko-coordinate, ikaw ang may dala ng mga relief goods.”

Kinabukasan, nagpakita si Defense Secretary Delfin Lorenzana ng isang flight manifest na nagpakita na hindi ginamit ni Robredo ang tinutukoy ni Panelo na C-130 plane na may dalang relief goods para makapunta sa Catanduanes noong kasagsagan ng Typhoon Rolly noong Nobyembre 2020. (READ: Rolly intensifies into super typhoon, makes landfall in Catanduanes)

“I requested the Philippine Air Force to confirm through their flight manifest, and they reported that there was no instance that Vice President Robredo boarded any military aircraft in going to Catanduanes,” sabi ni Lorenzana sa isang GMA News report.

(Hiniling ko sa Philippine Air Force na kumpirmahin ito sa pamamagitan ng flight manifest, at iniulat nilang hindi sumakay si Bise Presidente Leni Robredo sa kahit anong military aircraft papunta sa Catanduanes.)

Ayon sa nasabing GMA News report, humingi ng paumanhin si Lorenzana para sa nasabing pagkakamali ni Panelo.

Sinabi naman sa isang report ng Philippine News Agency na humingi ng paumanhin si Panelo kay Robredo sa isang text message, ngunit nilinaw niya na hindi niya binabawi ang sinabi niya na gumamit si Robredo ng government resources para sa kaniyang relief efforts.

Sa isang CNN report, sinabi ni dating Armed Forces of the Philippines spokesperson Major General Edgard Arevalo na walang problema ang AFP kung gagamit si Robredo ng government aircraft para sa relief operations.

“The Vice President using naval, land or air assets, wala naman po tayong problema doon. P’wede naman po natin siyang tulungan,” sabi ni Arevalo. – Lorenz Dantes Pasion/Rappler.com

