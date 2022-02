HINDI TOTOO: Ipinagbawal ni Isko Moreno na lumabas ang mga tao para sa caravan ni Marcos Jr.

Sinabi ng campaign manager ni Isko Moreno na si Lito Banayo sa Rappler na walang katotohanan ang sabi-sabi at inanunsyo rin ni Moreno na welcome ang lahat ng national candidates na mangampanya sa Maynila.

Buod

Ang sabi-sabi: Nag-utos si Isko Moreno sa mga barangay captain ng lungsod ng Maynila na pagbawalan na lumabas ang mga tao para sa caravan ni Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa lungsod.

Nag-utos si Isko Moreno sa mga barangay captain ng lungsod ng Maynila na pagbawalan na lumabas ang mga tao para sa caravan ni Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa lungsod. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Sinabi ng campaign manager ni Moreno na si Lito Banayo sa Rappler na hindi totoo ang sabi-sabi at nilinaw na ni Moreno noong Pebrero 7 na hindi kailangan ng mga kandidato ng permit para mangampanya sa Maynila.

Sinabi ng campaign manager ni Moreno na si Lito Banayo sa Rappler na hindi totoo ang sabi-sabi at nilinaw na ni Moreno noong Pebrero 7 na hindi kailangan ng mga kandidato ng permit para mangampanya sa Maynila. Bakit kailangan i-fact-check: Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang 4,400 na reaksiyon, 815 komento, at 62,000 views ang video sa Facebook.

Mga detalye

Isang post ng Facebook page “Kaloy Rose” noong Pebrero 23 ang nagsasabi na inutusan ni Manila Mayor at presidential candidate Isko Moreno ang mga barangay captain sa lungsod ng Maynila na pagbawalang lumabas ang mga tao para sa caravan ng karibal niyang presidential candidate na si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Nakalagay sa caption ng bidyo ang linyang, “Utus ni Isko sa mga barangay kaptain sa lungsod ng Manila na wag palabasin mga tao sa caravan ni bbm, Bistado!”

Makikita sa bidyo si Manila mayoral candidate Alex Lopez na nagsasabing, “Nag-memo sila sa mga barangay captain. Huwag daw lalabas ang tao.”

Nakapatong din sa bidyo ang linyang, “Ganito ka desperado si Yorme?”

Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang 4,400 na reaksiyon, 815 komento, at 62,000 views ang video sa Facebook.

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Sinabi sa Rappler ng campaign manager ni Moreno na si Lito Banayo na hindi totoo ang sinabi ng lalaki sa bidyo.



“Absolutely false. Isko has said publicly, no permits even needed to campaign in Manila,” sabi ni Banayo. (Hindi totoo. Sinabi na ni Isko na hindi na kailangan ng mga kandidato ng permit para mangampanya sa Maynila.)

Nasa batas ng mga lokal na pamahalaan, at patakaran din ng Commission on Elections, na ang campaign activities na inaasahang dadaluhan ng maraming tao ay dapat makakuha ng permit mula sa pamahalaang lokal na nakakasakop sa lugar.

Inamin ni Lopez sa 3:00 timestamp ng bidyo na hindi kumpirmado ang binanggit niyang sabi-sabi matapos siyang tanungin kung sino ang naglabas ng memo para pigilan ang mga tao na lumabas para sa caravan ni Marcos.

“Usap-usapan lang ho iyon. There’s no confirmed allegation to that effect,” sabi ni Lopez.

Tumatakbo si Lopez sa pagka-alkalde sa lungsod ng Maynila. Nagpahayag siya ng suporta kay Marcos para presidente noong 2021 at nanumpa bilang party member sa headquarters nito sa Mandaluyong City noong Nobyembre 2021. Kasama si Lopez sa Uniteam caravan ni Marcos sa Maynila noong Pebrero 20.

Sinabi ni Moreno noong Pebrero 7 na hindi kailangan ng permit ng mga national candidate upang mangampanya sa Maynila.

“Those candidates from the other side of the river, welcome po kayo sa Maynila. P’wede po kayo mangampanya dito. Ito na po ‘yung awtoridad. Mayroon na po kayong libreng permit, hindi ‘nyo na kailangang mag-apply ng motorcade permit, mag-entablado po kayo dito,” sabi ni Moreno sa inagurasyon ng Tondominium 1 sa Tondo. – Lorenz Pasion/Rappler.com

Kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network, i-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Maaari ring magsumite ng mga sabi-sabi sa #FactsFirstPH tipline. Ipadala lang ang mga ito bilang message sa Facebook ng Rappler, bilang direct message sa Twitter ng Newsbreak, o bilang message sa aming Viber fact check chatbot. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.