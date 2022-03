HINDI TOTOO: Aatras ang tambalang Lacson-Sotto sa eleksiyon 2022

Buod

Ang sabi-sabi: Aatras ang tambalan nila Panfilo “Ping” Lacson at Vicente “Tito” Sotto III sa presidential-vice presidential elections ngayong 2022 matapos nilang makipagkita kay Senator Imee Marcos, na kapatid ng presidential candidate na si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Sinabi ni Lacson sa isang Facebook post na hindi totoo ang ipinapakalat na impormasyon ng bidyo. Hindi rin totoo na kasama nina Lacson at Sotto si Imee Marcos nitong Marso 22. Nangangampanya ang tandem sa Nueva Ecija sa araw na ito, ayon sa media relations officer ng opisina ni Lacson na si Joel Locsin.

Sinabi ni Lacson sa isang Facebook post na hindi totoo ang ipinapakalat na impormasyon ng bidyo. Hindi rin totoo na kasama nina Lacson at Sotto si Imee Marcos nitong Marso 22. Nangangampanya ang tandem sa Nueva Ecija sa araw na ito, ayon sa media relations officer ng opisina ni Lacson na si Joel Locsin.

Mga detalye

Isang post nitong Martes, Marso 22, ng YouTube channel “Showbiz Fanaticz” ang nagsasabi na aatras na sa halalan ngayong 2022 si Partido Reporma standard-bearer Senator Panfilo “Ping” Lacson at running mate nitong si Senate President Vicente “Tito” Sotto III.

Nakalagay sa caption ng bidyo ang linyang “Para Magkaisa| Lacson-Sotto aatras na| Sen. Tito Sotto susuporta na rin sa BBM-Sara Tandem!”

Sinabi ng lalaki sa umpisa ng bidyo ang linyang “Today, magba-back-out daw si Tito Sen saka si Ping Lacson kasi kasama nila si Imee Marcos ngayon and they will do it to join forces with BBM-Sara.”

Hindi totoo ang sabi-sabi.

Sinabi ni Lacson sa isang Facebook post na hindi totoo ang pinapakalat na impormasyon ng bidyo.

“Isang malaking kasinungalingan! Tuloy po tayo at walang atrasan!” sabi sa caption ng post ni Lacson.

Sinabi naman sa Rappler ng media relations officer ng opisina ni Lacson na si Joel Locsin na hindi totoong kasama nina Lacson at Sotto si Marcos ngayong Marso 22.

“Totally baseless po ang video. Sen Ping and SP Tito are in Nueva Ecija campaigning now. They have already made it clear that they have no intention of backing out po,” sabi Locsin.

Binisita ng dalawa ang mga lungsod ng Gapan at Cabanatuan sa pangangampanya nila sa probinsiya.

Makikita sa Facebook page ni Lacson ang mga bidyo ng pagbisita nila ni Sotto sa Gapan, Nueva Ecija, sa araw na ito. Makikitang nag-courtesy call sila sa alkalde ng lungsod na si Emerson Pascual. Nakalagay din ang isang Facebook live ng diyalogo nina Lacson at Sotto sa business sector ng Cabanatuan nang hapon ding iyon.

Noong Marso 16, nagbigay din ng pahayag si Lacson na hindi sila aatras ni Sotto para sa pagkapresidente at bise presidente kahit na may muli na namang nag-alok sa kanyang umatras sa eleksiyon at sumuporta na lamang sa isa pang kandidato sa pagkapangulo. (BASAHIN: For the nth time, who’s talking to Lacson about withdrawing?)

Kalaban ni Lacson sa pagkapresidente ang anak ng diktador at kapatid ni Imee Marcos na si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. – Lorenz Pasion/Rappler.com

