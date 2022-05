HINDI TOTOO: De Lima may malawak na akses sa media kahit nakakulong

Buod

Ang sabi-sabi: May malawak na akses pa rin sa media si Senador Leila de Lima, kompara sa nahatulang kidnapper na si retired Major General Jovito Palparan Jr.

May malawak na akses pa rin sa media si Senador Leila de Lima, kompara sa nahatulang kidnapper na si retired Major General Jovito Palparan Jr. Marka: HINDI TOTOO. Sumasang-ayon ang Rappler sa markang “Hindi Totoo” na nauna nang ibinigay ng AlterMidya sa kanilang fact check sa sabi-sabing ito.

HINDI TOTOO. Sumasang-ayon ang Rappler sa markang “Hindi Totoo” na nauna nang ibinigay ng AlterMidya sa kanilang fact check sa sabi-sabing ito. Ang katotohanan: Magmula nang makulong si De Lima noong 2017, naging limitado na ang komunikasyon nito sa media at sa publiko. Wala siyang TV, laptop, at internet sa detention center. Nitong Pebrero 28, 2022, lamang siya binigyan ng permiso ng korte na kumausap ng media hinggil sa pagtakbo niya muli sa eleksiyon sa Mayo 2022.

Magmula nang makulong si De Lima noong 2017, naging limitado na ang komunikasyon nito sa media at sa publiko. Wala siyang TV, laptop, at internet sa detention center. Nitong Pebrero 28, 2022, lamang siya binigyan ng permiso ng korte na kumausap ng media hinggil sa pagtakbo niya muli sa eleksiyon sa Mayo 2022. Bakit kailangang i-fact-check: Nang isulat ang fact check na ito, kasinungalingang ipinost sa Facebook ng tagapagsalita ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na si Lorraine Badoy ay umani na ng 838 na reaksiyon, 166 na shares, at 49 na komento.

Sa inilabas na pahayag sa Facebook, na pinamagatang “NTF ELCAC Response to Leila de Lima,” ng tagapagsalita ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na si Lorraine Badoy noong Abril 3, iginiit niyang nanatiling “malawak ang akses” ni Senador Leila de Lima sa media.

Ikinompara ni Badoy ang sitwasyon ng retiradong si Major General Jovito Palparan Jr. – na nahatulan na sa salang kidnapping at illegal detention ng dalawang estudyante ng Unibersidad ng Pilipinas (UP) – na kinapanayam nito kamakailan lang. (BASAHIN: Mothers of disappeared UP students hit Badoy interview honoring Palparan)

Pahayag ni Badoy, “Why does the indicted de Lima seek to deprive General Palparan media attention – his first and only one so far – when she’s had generous access to powerful mainstream media?”

(Bakit gustong hadlangan ng may kasong si De Lima ang pagpansin ng media kay General Palparan – una at nag-iisa niyang panayam ito – samantalang sagana siya sa akses sa makapangyarihan mainstream media?)

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Mula nang arestuhin si De Lima noong 2017 sa bintang na sangkot siya sa drug trade – mga bintang na, ayon sa kanya, ay inimbento at “kasinungalingan” lamang – pinagbawalan na siyang magkaroon ng akses sa media. Limang taon na siyang nasa detensiyon sa Crame ngayong 2022. (BASAHIN: After Kerwin, DOJ’s star witness retracts accusation vs De Lima)

Nakakapagbahagi lamang si De Lima ng mensahe sa publiko sa pamamagitan ng sulat-kamay na mga pahayag na sinusundo ng kanyang staff at saka ini-email sa media o ipinopost ng mga ito sa social media. Hindi siya pinapayagang mag-attend ng Senate sessions kahit online.

Mula Mayo 5 hanggang 27, 2020, naging “incommunicado” o hinadlangan din ang kahit anong uri ng komunikasyon ni De Lima sa mga tao, kabilang na ang media. Ang kalayaan niya sa komunikasyon, gamit ang telepono, ay ibinalik lamang noong Mayo 28, 2020.

Nagkaroon lang din ng permisong kumausap ng media ang senador noong Pebrero 28, 2022, para sa kanyang muling pagtakbo sa pagkasenador ngayong 2022, ngunit ipinagbawal pa rin ang paggamit ng kamera o anumang kagamitang pang-rekord sa mga nasabing panayam.

Hindi katulad ni Palparan na nasentensiyahan na ng korte, si De Lima ay hindi pa nalilitis. Isa sa tatlong kaso laban sa kanya ay ibinasura na ng korte, samantalang dalawang testigo laban sa kanya ang bumawi kamakailan ng kanilang patotoo laban sa kanya. – Rochel Ellen Bernido/Rappler.com kasama nina Vanessa Adolfo at Jamaica Marciano/AlterMidya

