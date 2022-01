HINDI TOTOO: Tumanggi sa interview si VP Leni dahil ‘live’ ito

Buod

Ang sabi-sabi : Tumanggi si Bise Presidente Leni Robredo sa interview ng DZRH at Manila Times dahil “live” ang panayam, at mas pinapaboran daw niya ang “pre-recorded” na madaling iedit bago umere.

: HINDI TOTOO Mga detalye: Ang inisyal na napag-usapang petsa ng panayam ng DZRH sa mga kumakandidato sa pagkapangulo ay Enero 4 hanggang 14, 2022. Ngunit dahil nagka-COVID ang 27 sa staff ng estasyon, kinakailangang iurong ang naturang mga panayam. Ang bagong iskedyul na itinakda ng DZRH ay hindi pasok sa iskedyul ni Robredo, kaya kinakailangang tumanggi ng Bise Presidente. Sinabi sa tweet ni DZRH news anchor at Manila Broadcasting Company vice president Cesar Chavez na haharap na si Robredo sa Bakit Ikaw? The Presidential Job Interview sa Pebrero 2, mula 4 n.h. hanggang 6:30 n.g.

Ang inisyal na napag-usapang petsa ng panayam ng DZRH sa mga kumakandidato sa pagkapangulo ay Enero 4 hanggang 14, 2022. Ngunit dahil nagka-COVID ang 27 sa staff ng estasyon, kinakailangang iurong ang naturang mga panayam. Ang bagong iskedyul na itinakda ng DZRH ay hindi pasok sa iskedyul ni Robredo, kaya kinakailangang tumanggi ng Bise Presidente. Sinabi sa tweet ni DZRH news anchor at Manila Broadcasting Company vice president Cesar Chavez na haharap na si Robredo sa Bakit Ikaw? The Presidential Job Interview sa Pebrero 2, mula 4 n.h. hanggang 6:30 n.g. Bakit kailangang i-fact-check: Umabot sa 24,400 ang tweets sa ilalim ng hashtag na “#LeniDuwag,” habang ang malisyosong tweet naman tungkol sa pagtanggi umano ng Bise Presidente sa “live” interview at pagpabor nito sa “pre-recorded” ay umani na ng 2,849 likes, 922 retweets, at 365 quote retweets sa kabila ng klaripikasyon tungkol sa naturang insidente.

Nag-trending ang hashtag na “#LeniDuwag” sa Twitter matapos mapabalitang tumanggi si Bise Presidente Leni Robredo sa live at one-one-interview ng DZRH at Manila Times sa mga kumakandidato sa pagkapangulo ngayong 2022.

Ayon sa isang tweet na umani ng 2,849 likes sa Twitter, tumanggi umano ang Bise Presidente dahil “live” ang panayam, at mas pinapaboran daw nito ang “pre-recorded” na madaling iedit bago umere.

Sa larawang kalakip ng kanyang tweet, makikita ang screenshot ng iskedyul ng panayam sa Bakit Ikaw? The Presidential Job Interview ng mga tumatakbo sa pagkapangulo na sina Ferdinand Marcos Jr., Leody de Guzman, Ping Lacson, at Manny Pacquiao. Nakasaad din sa naturang screenshot na hindi pa nagkukumpirma ang kampo ni Isko Moreno, habang nagpaabot naman ng pagtanggi ang kampo ni Robredo.

Sa baba nito, nakalagay ang larawan ng lalaking kabado’t pinagpapawisan, at may mga katagang, “Kakampinks na nag-post ng Marcos Duwag.”

Matapos umani ng samu’t saring reaksiyon mula sa netizens ang naturang tweet at ang iba pang mga post kaugnay nito, naglabas ng pahayag si Robredo sa kaniyang Twitter account. Aniya, nakapagbigay ng orihinal na petsa ng panayam ang DZRH sa kanyang kampo. Ngunit nang muling magbago ang naturang petsa, kinakailangan niyang tumanggi na sa panayam dahil hindi magkatugma ang kanilang mga iskedyul.

Sa isang tweet, pinatotohanan ni Cesar Chavez, news anchor ng DZRH at vice president ng Manila Broadcasting Company, na naiurong nga ang inisyal na petsa ng panayam na isasagawa dapat noong Enero 4 hanggang 14, 2022. Paglilinaw niya, “Halos lahat ng TV technician, cameraman, at News Center personnel ay nagka-COVID [sa] first 2 weeks ng January. 27 po sila.”

Matapos ipaalam ng naturang estasyon ang pagbabago ng iskedyul sa mga kumakandidato sa pagkapresidente, nagpaabot ng pagtanggi ang kampo ni Robredo noong Enero 19.

Noong Enero 23, ipinaalam naman ng Bise Presidente sa kanyang Twitter account na “puwede” at “handa” siyang humarap sa kasunod na linggo. Sa kasunod na araw, kinumpirma ni Chavez na haharap si Robredo sa Bakit Ikaw?” The Presidential Job Interview ng DZRH at Manila Times sa Pebrero 2, mula 4 n.h. hanggang 6: 30 n.g. – Rochel Ellen Bernido/Rappler.com

Si Rochel Ellen Bernido ay isang volunteer ng fact-checking mentorship program ng Rappler. Ang fact check na ito ay sinuri ng miyembro ng research team ng Rappler at ng senior editor.

