HINDI TOTOO: Ayaw bumaba ni Leni Robredo sa puwesto

Buod

Ang sabi-sabi: Ayaw bumaba ni Leni Robredo sa puwesto bilang pangalawang pangulo.

Ayaw bumaba ni Leni Robredo sa puwesto bilang pangalawang pangulo. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Sa Hunyo 30, 2022, matatapos ang termino ni Leni Robredo bilang ika-14 na bise presidente ng Republika ng Pilipinas. Bago ito, nakipagtulungan ang kanyang opisina sa transisyon ng kapangyarihan kay vice president-elect Sara Duterte.

Sa Hunyo 30, 2022, matatapos ang termino ni Leni Robredo bilang ika-14 na bise presidente ng Republika ng Pilipinas. Bago ito, nakipagtulungan ang kanyang opisina sa transisyon ng kapangyarihan kay vice president-elect Sara Duterte. Bakit kailangang i-fact check: Nang isulat ang fact check na ito, umani na ng mahigit 29,000 views sa YouTube ang sabi-sabing ito. Batay sa mga komento sa video, nagbibigay ito ng maling mensahe sa mga manonood at naghihimok ng hate speech.

Mga detalye

Ipinaskil noong Mayo 31 sa YouTube channel na “Coach Jarret” ang video na may pamagat at sabi-sabing “AYAW PA BA BUMABA? VP ELECT SARA NAG FOLLOW UP PA KAY VPINK LENI PARA SA ENDORSEMENT?!”

Sa mahigit 15-minutong video, makikita na nagsasalita si “Coach Jarret” habang ipinapakita ang ang liham ni vice president-elect Sara Duterte sa opisina ni Bise Presidente Leni Robredo. Ang liham na ito ay para sa magiging transisyon ng kanilang opisina at pagsasalin ng kapangyarihan sa bagong halal na ikalawang pangulo.

Sa ispekulatibong pamagat ng video, sinabing “ayaw bumaba” sa puwesto ni Robredo at “nag follow-up” din daw si Duterte sa opisina ni Robredo kaugnay ng naunang liham nito.

Hindi ito totoo.

Mayo 27 nang sumulat ang kampo ni Duterte sa Opisina ng Ikalawang Pangulo para sa nasabing transisyon. Mayo 30 naman nang sumagot si Robredo sa liham na ito ni Duterte, kung saan binati niya ito sa kanyang pagkapanalo at sinabing handa silang makipagpulong kung ang kampo ni Duterte ay may mga katanungan. Agaran din nilang aasikasuhin ang proseso ng pagsasalin ng opisina at kapangyarihan, ayon kay Robredo.

Matatandaang matapos ang eleksiyon ay nagtungo sa Amerika si Robredo upang dumalo sa pagtatapos ng kanyang bunsong anak na si Jillian sa kolehiyo. Gabi ng Mayo 28 nang bumalik si Robredo sa Pilipinas.

Walang naging pahayag si Robredo na ayaw nitong bumaba sa puwesto, sa kanyang liham o mula sa kanyang kampo. Ang ispekulatibo at gawa-gawang impormasyon mula sa video na ito ay walang basehan at katotohanan.

Sa katunayan, noong Hunyo 3 ay malugod na tinanggap ni Robredo sa Opisina ng Ikalawang Pangulo sa Quezon City ang mga opisyal mula sa kampo ni Duterte. – Erick Prynze Sazon/Rappler.com

Kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network, i-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Maaari ring magsumite ng mga sabi-sabi sa #FactsFirstPH tipline. Ipadala lang ang mga ito bilang message sa Facebook ng Rappler, bilang direct message sa Twitter ng Newsbreak, o bilang message sa aming Viber fact check chatbot. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.