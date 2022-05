HINDI TOTOO: Nagsinungaling si Robredo tungkol sa kanyang pagiging propesor sa ekonomiks

Buod

Ang sabi-sabi: Nagsinungaling si Bise Presidente Leni Robredo noong sinabi niyang naging propesor siya sa ekonomiks sa Universidad de Sta. Isabel mula 1987 hanggang 1997. Hindi maaaring maging propesor si Robredo dahil wala siyang master’s degree noong panahong ito, na kinakailangan upang maging propesor.

HINDI TOTOO. Sumasang-ayon ang Rappler sa markang “Hindi Totoo” na nauna nang ibinigay ng The Baguio Chronicle sa kanilang fact-check sa sabi-sabing ito. Ang katotohanan: Hindi pa epektibo ang batas na nagsasabing lahat ng mga propesor ay nangangailangang makapagtapos ng master’s degree upang maging kalipikado sa pagturo.

Hindi pa epektibo ang batas na nagsasabing lahat ng mga propesor ay nangangailangang makapagtapos ng master's degree upang maging kalipikado sa pagturo. Bakit kailangang i-fact-check: Nang isulat ang fact-check na ito, mayroon nang 18,000 na reaksiyon, 1,800 na komento, at 2,400 na share ang post na naglalaman ng sabi-sabing ito sa Facebook.

Mga detalye

Noong Abril 21, kumalat ang isang post na ginawa ni Sass Rogando Sasot na naglalaman ng sabi-sabing nagsinungaling si Bise Presidente Leni Robredo na siya ay naging propesor sa ekonomiks sa Universidad de Sta. Isabel.

Ang nakalagay sa kumakalat na post ay: “Question: How can she be a professor of Economics when she doesn’t even have a master’s degree in Economics? You need a PhD in order to have a rank of a professor in the academe! It’s either Leni is LYING in her biography OR Universidad de Sta. Isabel has VERY LOW standard for its professors…. Pick your choice.”

Ayon sa post na ito, nagsinungaling siya dahil wala siyang natapos na mas mataas na antas ng edukasyon maliban sa kolehiyo noong siya’y naging propesor.

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Noong nagturo sa unibersidad si Robredo, tinatapos pa niya ang kaniyang pag-aaral para sa pagka-abogado sa University of Nueva Caceres.

Sa opisyal na talambuhay ni Robredo na nasa website ng Opisina ng Bise Presidente, nakalagay na propesor siya ng ekonomiks sa Universidad de Sta. Isabel mula 1987 hanggang 1997.

Taong 1997 din nang pumasa siya sa Philippine Bar.

Noong panahon na siya ay nagtuturo, hindi pa epektibo ang batas na nagsasabing kailangang may master’s o PhD ang mga propesor sa kolehiyo upang maging kalipikado sa pagturo.

Pinasa ng Commission on Higher Education noong 2008 ang Memorandum Order No. 40 na nagsasabing kinakailangang may master’s degree ang lahat ng mga nagtuturo sa mga kolehiyo at iba pang higher education institutions.

Naging epektibo ito noong school year 2011 hanggang 2012, o 15 taon matapos huling magturo ni Robredo noong 1997.

Si Sasot, ang pinagmulan ng sabi-sabing ito, ay isang kilalang nagpapakalat ng maling impormasyon. Isa rin siya sa mga blogger na taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Ayon sa ulat ng Tsek.ph, isa si Robredo sa mga pangunahing paksa ng maling impormasyon ngayong panahon ng eleksiyon. – Sofia Guanzon/Rappler.com kasama ng The Baguio Chronicle

