HINDI TOTOO: Tinutulan ni Robredo ang pagpapatayo ng Philippine Arena

Buod

Ang sabi-sabi: Nagpahayag si Bise Presidente Leni Robredo ng pagtutol sa pagpapatayo ng Philippine Arena.

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Hindi ito sinabi ni Robredo, at walang mga opisyal na ulat, dokumento, o post na nagpapatunay na may ganito siyang pahayag. Ang post ay nagmula sa isang Facebook page na gumamit lamang ng pangalan niya, ang “Leni Robredo Para Sa Bayan,” at hindi sa mga opisyal na account ni Robredo.

Mga detalye

Mula Abril 4, 2022, kumakalat ang isang post sa Facebook na naglalaman ng umano’y pagtutol ni Bise Presidente Leni Robredo noong 2018 sa pagpapatayo ng Iglesia ni Cristo (INC) ng Philippine Arena sa Bocaue, Bulacan.

Ayon sa post, sinabi raw ni Robredo na ang halaga ng pagpapagawa ng Philippine Arena ay ginamit sana sa pagpapakain sa mga mamamayang Pilipino, at sa pagpapagawa ng mga silid-aralan at mga bahay.

Nakalagay sa caption ang sumusunod na pahayag: “FYI Leni Ha?!! Hindi Government Institution Ang (Iglesia Ni Cristo) At kung Tulong lang Marami ng Natulungan ang INC sa Buong Mundo Tulad Ng (Lingap sa Mamayan)(Kabayan ko Kapatid ko) sa Buong Mundo Isipin mo Pinagsasabi mo!!!”

Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang mahigit 7,200 na reaksiyon, 4,000 na komento, at 6,400 na share ang post na naglalaman ng sabi-sabing ito sa Facebook.

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Hindi ito sinabi ni Robredo at walang mga opisyal na ulat, dokumento, o post na nagpapatunay na nagpahayag siya ng ganito.

Ang orihinal na post na umano’y naglalaman ng pahayag ni Robredo ay gawa ng isang page na ginamit lamang ang pangalan niya, ang “Leni Robredo Para Sa Bayan.” Hindi ito opisyal na page ni Robredo at wala itong koneksiyon sa kanya. Sa kasalukuyan, hindi na makikita ang Facebook page na ito.

Hindi rin ito nagpapanggap bilang opisyal na kinatawan ni Robredo o siya mismo.

Nakalagay sa orihinal na post na ito ang mga sumusunod na pahayag: “The Philippine Arena is a multipurpose indoor arena at Ciudad de Victoria, a 140-hectare tourism enterprise zone in Bulacan owned by Iglesia ni Cristo. Cost: $213 million (P9.4 billion).”

Dagdag pa rito: “1. 18,000 na sana ang naipatayong classrooms sa halagang ’yan. 2. Ilang araw na rin na mapapakain ang 10 milyon na mga pamilyang Pilipino na mahihirap. 3. 94,000 na pabahay na ang naipatayo sana para sa mga mahihirap.”

Hindi sinabi ni Robredo ang mga pahayag na ito.

Ang Philippine Arena ay ipinatayo ng INC noong 2014, at umabot sa halagang $200 milyon (P8.7 bilyon) ang pagpapagawa nito.

Ayon sa isang pag-aaral ng organisasyong Tsek.ph, si Robredo ang paksa ng pinakamaraming post na naglalaman ng kasinungalingan at maling impormasyon sa social media. – Sofia Guanzon/Rappler.com

