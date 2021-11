HINDI TOTOO: Para kay Bong Go, mayayaman at elitista ang mga taga-suporta ni Leni Robredo

Mariing pinabulaanan ng kampo ni Senador Bong Go ang larawang kumakalat sa social media na nagsasabing elitista at mayayaman lamang ang mga taga-suporta ni Bise Presidente Leni Robredo.

Ang sabi-sabi: Sinabi diumano ni Senador Bong Go na ang mga taga-suporta ni Bise Presidente Leni Robredo ay mga “elitista” at “mayayaman.”

Sinabi diumano ni Senador Bong Go na ang mga taga-suporta ni Bise Presidente Leni Robredo ay mga “elitista” at “mayayaman.” Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Hindi kailanman sinabi ni Senador Go ang mga nakasaad sa larawan.

Hindi kailanman sinabi ni Senador Go ang mga nakasaad sa larawan. Bakit kailangang i-fact check: Noong mga panahong isinusulat ang fact-check article na ito, nakatanggap na ng mahigit sa 8,400 reactions, mahigit sa 2,100 comments, at 159 shares ang larawang nakapost sa Facebook.

Nag-upload ang Facebook page na “Shut Up!” ng isang pekeng quote card ni Senador Bong Go na mayroong larawan ng senador. Ayon sa larawan, sinabi diumano ni Go na “Kung elitista’t mayaman ka, kakampink ka. Kung mahirap kang atat sa tunay na pagbabago, kasangga mo ako. Tapat na serbisyo ko ang kailangan mo. Kitakits sa 2022!”

Nagmukhang opisyal na inilabas ng Senado ang quote card na ito dahil sa ginamit na logo ng institusyon.

Habang isinusulat ang fact-check article na ito, ang Facebook post ay nakatanggap ng mahigit sa 8,400 reactions, mahigit sa 2,100 comments, at 159 shares.

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Napag-alaman ng Rappler na ang post na ito ay itinuturing na isang “sponsored post.” Ang ibig sabihin nito ay naglaan talaga ng pera ang may-akda upang ipakalat ang post sa mas maraming tao. Ayon sa screenshot na ito, isang indibidwal na nagngangalang Ricardo dela Cruz Flores, Jr. ang nagbayad upang gawing “sponsored post” ang larawan.

Hiningi rin ng Rappler ang panig nina Senador Bong Go upang kumpirmahin kung totoo nga ang nasabing post.

Ayon sa tagapagsalita ng kampo ng senador sa isang panayam gamit ang Viber, peke raw ang naturang larawan.

Noong Nobyembre 13, opisyal nang inihain ni Senador Bong Go ang kanyang certificate of candidacy bilang pangulo sa darating na halalan sa 2022. Kung matutuloy ito, tatakbo siya sa ilalim ng PDP-Laban. – Kiko Mendoza/Rappler.com

