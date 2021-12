HINDI TOTOO: Nagkaroon ng COVID-19 si Robredo para hindi tumulong matapos ang Odette

Buod

Ang sabi-sabi: Palusot daw ni Bise Presidente Leni Robredo ang pagkakaroon ng COVID-19 upang hindi makapagdonate at makapunta sa mga nasalanta ng Bagyong Odette.

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Nakaself-quarantine si Robredo matapos makasalamuha ang isa sa kanyang close-in security na nagpositibo sa COVID-19. Bago siya mag-self-quarantine, isa si Robredo sa mga unang nationally-elected officials na pumunta sa mga lugar na nasalanta ng bagyong Odette.

Nakaself-quarantine si Robredo matapos makasalamuha ang isa sa kanyang close-in security na nagpositibo sa COVID-19. Bago siya mag-self-quarantine, isa si Robredo sa mga unang nationally-elected officials na pumunta sa mga lugar na nasalanta ng bagyong Odette.

Sinabi ng YouTube channel na “Robin Sweet Showbiz” sa isang bidyo noong Miyerkules, Disyembre 29, na si Bise Presidente Leni Robredo ay nagpositibo sa COVID-19 upang maging palusot ito sa hindi pagdodonate at pagpunta sa mga nasalanta ng Bagyong Odette.

Ang pamagat ng nasabing bidyo ay “LENI NAGKA COVID! NAKARMA! PALUSOT LANG PARA DI MAGDONATE AT MAKAPUNTA SA NASALANTA NG BAGYO.”

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Si Robredo ay kasalukuyang nasa ilalim ng self-quarantine matapos ang kanyang close-in security ay magpositibo sa COVID-19. (BASAHIN: Robredo under quarantine after close-in security gets COVID-19)

Sa isang live na video sa kanyang official Facebook page noong Miyerkules, Disyembre 29, sinabi ni Robredo na siya ay naka-isolate mula Martes ng gabi, Disyembre 28.

Bago mag-self-quarantine si Robredo, umaga pa lang ng Disyembre 17 nagsabi na siya na ang kanyang campaign headquarters sa Quezon City ay gagawing tanggapan ng mga donasyon para sa mga nasalanta ng bagyong Odette.

Noong hapon ng Disyembre 17, isa si Robredo sa unang nga nationally-elected officials na nakarating sa malalayong lugar tulad ng Bohol, Leyte, Surigao, Cebu, at Negros upang maghatid ng relief at tulong sa mga nasalanta ng bagyo. (PANOORIN: Ano ang mga mga ginagawa ng 2022 presidential candidates para sa mga nasalanta ng bagyong Odette?)

May isinulat ang Rappler na fact check ng hindi totoong pahayag tungkol sa umano’y hindi pagbibigay ng tulong ni Robredo sa mga biktima ng bagyong Odette sa Bohol. – Owenh Toledo/Rappler.com

Si Owenh Toledo ay nagtapos bilang volunteer ng fact-checking mentorship program ng Rappler. Ang fact check na ito ay sinuri ng miyembro ng research team ng Rappler at ng senior editor.

Magbahagi kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network. I-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.