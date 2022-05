HINDI TOTOO: Diskalipikado ang party-list groups ng Makabayan bloc sa 2022 eleksiyon

Buod

Ang sabi-sabi: Diskalipikado na sa party-list election ang mga partidong kabilang sa Makabayang Koalisyon ng Mamamayan (Makabayan) bloc, ayon sa kumakalat na umano’y bagong resolusyon ng Commission on Elections (Comelec) noong Mayo 6.

Diskalipikado na sa party-list election ang mga partidong kabilang sa Makabayang Koalisyon ng Mamamayan (Makabayan) bloc, ayon sa kumakalat na umano’y bagong resolusyon ng Commission on Elections (Comelec) noong Mayo 6. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Itinanggi ng Comelec na naglabas sila ng resolusyong nagsasabi nito. Walang anunsiyo o ulat tungkol dito na nagmula sa Comelec, ang tanging makakapagdiskalipika ng mga kandidato at partido.

Itinanggi ng Comelec na naglabas sila ng resolusyong nagsasabi nito. Walang anunsiyo o ulat tungkol dito na nagmula sa Comelec, ang tanging makakapagdiskalipika ng mga kandidato at partido. Bakit kailangang i-fact-check: Mula Mayo 7, kumakalat ang ilang post na naglalaman ng sabi-sabing ito sa Facebook.

Mga detalye

Mula Mayo 7, kumakalat ang mga post na retrato ng umano’y resolusyon ng Commission on Elections (Comelec) na nagdidiskalipika sa mga partidong kasapi ng Makabayang Koalisyon ng Mamamayan (Makabayan) bloc sa eleksiyon ngayong 2022.

Nakalagay sa post ang sumusunod na pahayag: “MAKABAYAN BLOC PARTY LIST GROUPS DISQUALIFIED NA SA ELEKSYON!”

Dagdag pa rito: “Pinadala ng isang concerned citizen ang kopya ng pirmadong Comelec resolution na nagsasabi na disqualified na ang BAYAN MUNA, GABRIELA, KABATAAN, ACT TEACHERS, AT ANAKPAWIS Party list groups sa eleksyon.”

Ayon sa kumakalat na post, retrato ito ng isang bagong resolusyon na inilabas ng Comelec noong Mayo 6.

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Agad itong itinanggi ng opisina ni Comelec Commissioner Aimee Ferolino sa opisyal na pahayag na ibinigay sa Rappler ng tagapagsalita ng Comelec na si John Rex Laudiangco:

“The office of Comm Ferolino also confirmed that it is FAKE po. Glaring po ang error also sa resolution mismo: this is a supposedly case resolution, but the body contains ‘whereas, whereas’ which are the intro part of Implementing resolution.”

(Kumpirmado ng opisina ni Commissioner Ferolino na HINDI ITO TOTOO. Klaro ang mali sa mismong resolusyon: ito ay resolusyon umano tungkol sa kaso, pero ang nakasulat sa katawan ay “samantala, samantala,” na introduksiyon lang sa anumang implementing resolusyon.)

Ang Makabayan bloc ay isang koalisyon na binubuo ng mga kinatawan ng mga progresibong party-list group na kinikilala ng Comelec. Binuo ito noong Abril 16, 2009.

Sa kasalukuyan, mayroong anim na kinatawan ang Makabayan sa 18th Congress: Carlos Isagani Zarate, Ferdinand Gaite, at Eufemia Cullamat ng Bayan Muna; Arlene Brosas ng Gabriela; Sarah Elago ng Kabataan; at si France Castro ng Act Teachers.

Ilang beses nang may kumalat at na-fact-check na maling impormasyon tungkol sa Makabayan:

