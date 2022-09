Kontra sa mandatory ROTC ang Makabayan bloc

Ang sabi-sabi: Sinusuportahan ng Makabayan bloc, partikular ng mga partidong Kabataan, Gabriela, at Alliance of Concerned Teachers (ACT), ang implementasyon ng mandatory Reserve Officers’ Training Corps (ROTC).

Marka: MANIPULADONG LARAWAN

Bakit kailangang i-fact-check: Ang post na naglalaman ng sabi-sabi ay nakakuha na ng 201 shares, 600 na komento, at 1,100 na reaksiyon.

Ang katotohanan: Laman ng orihinal na litrato ang paghahain ng nasabing grupo sa nasabing petsa – kasama ang Kabataan at ACT sa Kamara – ng resolusyong naglalayong imbestigahan ang mga kaso umano ng human rights violation sa Batangas noong Hulyo.

Ang mga katagang Defend Southern Tagalog, Justice for Kyllene Casao, at Justice for Maximo Digno ang orihinal na mga pahayag na nakalagay sa panawagan ng Makabayan bloc. Ang mga ito ay pinalitan sa manipuladong larawan na ikinakalat.

Pagtuligsa sa panukala: Tinutulan na ng Gabriela ang mga panukala hinggil sa implementasyon ng ROTC, mula pa noong 2019, kung saan umabot sa ikatlong pagdinig sa Kamara ang panukalang batas na magpapatupad nito. Ani nila, kaakibat ng implementasyon ng nasabing programa ang korupsiyon at paglaganap ng iba’t ibang porma ng abuso lalo na sa kabataang kababaihan.

Ipinahayag naman noong Agosto 17 ni Raoul Manuel, kinatawan ng partido ng Kabataan, ang pagtuligsa ng kanilang samahan sa mandatory ROTC, sa kadahilanang ito raw ay dagdag gastos, pabigat, panganib, at may dalang abuso.

Habang sinabi naman ng ACT noong ika-26 ng Hulyo sa inilabas nilang pahayag na hindi ROTC ang sagot upang ikintal sa mga kabataan ang diwa ng nasyonalismo. Ani nila, ang kurikulum ng K-12 ang problema dahil pinahina nito ang pagtuturo ng Filipino at kasaysayan ng Pilipinas sa mga paaralan. – Ailla Dela Cruz/Rappler.com



