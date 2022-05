HINDI TOTOO: Pagmamay-ari ng mga Marcos ang shares ng mga Duavit sa GMA

Buod

Ang sabi-sabi: Mayroong pagmamay-ari na shares ng GMA ang pamilya Marcos na ipinagkatiwala ni Ferdinand Marcos kay Gilberto Duavit Sr., ama ng kasalukuyang Chief Operating Officer ng GMA na si Gilberto Duavit Jr.

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Nilinaw ng GMA counsel na si Atty. Gener E. Asuncion noong 2007 na ang pamilya Duavit ang totoo at tunay na may-ari ng shares na nais kunin ng pamilyang Marcos. Hindi umusad ang kasong isinampa ni Imee Marcos mula 2007.

Nilinaw ng GMA counsel na si Atty. Gener E. Asuncion noong 2007 na ang pamilya Duavit ang totoo at tunay na may-ari ng shares na nais kunin ng pamilyang Marcos. Hindi umusad ang kasong isinampa ni Imee Marcos mula 2007.

Mga detalye

Isang video noong Mayo 25 ng YouTube user “JIL Review TV” ang nagsasabing may pagmamay-aring shares ang pamilyang Marcos sa television network na GMA.

Sinabi ng lalaki sa video na ang mga shares na ito ng GMA ay kasalukuyang hawak ng Chief Operating Officer ng GMA na si Gilberto Duavit Jr.

Bilang pagpapatunay sa kanyang sinabi, ikinuwento ng lalaki sa video ang kasong isinampa ni Senador Imee Marcos laban sa pamilyang Duavit noong 2007. Ang nasabing kaso ay tungkol sa kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng shares na hawak ng pamilyang Duavit na umano’y ipinagkatiwala ng diktador na si Ferdinand Marcos sa nasabing pamilya.

Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang mahigit 1,700 reaksiyon, 280 komento, at 12,785 views ang post sa YouTube.

Hindi totoong pagmamay-ari ng pamilyang Marcos ang shares.

Ayon sa isang artikulo ng Philippine Daily Inquirer noong Mayo 2022, hindi umusad ang kasong isinampa ni Imee Marcos sa SEC.

Kaagad ding sinagot ng GMA ang isinampang kaso ni Imee Marcos noong 2007. Ayon sa pahayag ng GMA counsel na si Gener E. Asuncion noong 2007, walang katotohanan na pagmamay-ari ng pamilyang Marcos ang shares ng GMA na hawak ng pamilyang Duavit.

Paglilinaw ni Asuncion, napatunayan na ng pamilyang Duavit sa naunang kaso nito laban sa dating may-ari ng Republic Broadcasting na si Loreto F. Stewart noong 1986 na ang pamilyang Duavit ang tunay na nagmamay-ari ng shares. Ibinasura ng korte ang reklamong inihain ni Stewart at tuluyan din nitong iniurong ang kaso laban sa pamilyang Duavit noong Nobyembre 1986.

Muling nabuhay ang isyu nang manalo si President-elect Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa eleksiyong naganap noong Mayo 9. Sa isang pahayag ni GMA chairman at Chief Executive Officer na si Felipe Gozon, sinabi niya sa stockholders ng nasabing network na wala silang dapat ikabahala at inaasahan nilang hindi magkakaroon ang network ng problema sa bagong administrasyon.

“We have no reason to believe that our relationship with the new government will not be friendly, harmonious, and proper,” Sabi ni Gozon. (Walang dahilan upang isipin na ang ating relasyon sa bagong administrasyon ay hindi magiging maayos.)

Ayon sa pinakahuling datos ng AGB Nielsen, ang GMA network ang may pinakamataas na ratings noong 2021. Sinundan ito ng GTV na pangalawang free-to-air channel na pagmamay-ari rin ng GMA network. – Lorenz Pasion/Rappler.com



