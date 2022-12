FACT CHECK: Hindi galing sa ‘wealth for humanity’ ang pangkabuhayan at pamaskong handog ng Pangulo

Programa sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis (AICS) ang ginanap na pangkabuhayan at pamaskong handog sa sambayanang Pilipino

Ang sabi-sabi: Galing sa Wealth For Humanity ang mga ipinamigay na regalo at tulong sa ginanap na Pangkabuhayan at Pamaskong Handog ng Pangulo at Unang Ginang sa Sambayanang Pilipino noong ika-22 ng Disyembre.

Marka: HINDI TOTOO

Bakit kailangang i-fact-check: Walang katapusan ang pagpapakalat ng sabi-sabing matagal nang napatunayang hindi totoo ang anumang tungkol sa “Wealth For Humanity.” Nakababahala ring ipanamumukha ng ibang mga vlogger na galing sa sariling pera ng pamilyang Marcos ang mga tulong na kanilang ipinapamahagi, gayong proyekto ito ng gobyerno at galing sa kaban ng bayan ang pondo.

Ang katotohanan: Ayon na rin mismo sa artikulo ng Office of the President, inorganisa ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang nasabing okasyon. Ang naging pamamahagi ay programa sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS).

“Spearheaded by the Department of Social Welfare and Development (DSWD), the “Pangkabuhayan at Pamaskong Handog ng Pangulo at Unang Ginang sa Sambayanang Pilipino” caravan is intended for street dwellers and IP beneficiaries, according to the DSWD,” ang eksaktong nakalagay sa artikulo ng opisina.

“Each adult beneficiary receives 6 kilograms of rice, other grocery items, hygiene kits and cash assistance from the DSWD’s Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) program,” dagdag pa nito.

Kinukuha ang pondo para sa AICS sa protective services program ng ahensiya. Bawat taon ay may nakalaang budget sa General Appropriations Act (GAA) o national budget para rito.

Samantala, matagal nang pinabulaanan ng Rappler ang mga sabi-sabi hinggil sa “wealth for humanity” na umano’y ginto o yaman ng pamilyang Marcos para sa mga Pilipino. Tigilan na ito. Narito ang ilan pang mga nailathalang fact check ukol dito:

