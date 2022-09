Nasa pirmahan ng kasunduan pa lang ang programang pabahay ng administrasyong Marcos

Ang sabi-sabi: Ipinapakita ng isang larawan na nagsimula na ang programang Pambansang Pabahay para sa Pilipino ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

Marka: HINDI TOTOO

Bakit kailangang i-fact-check: Ang post na naglalaman ng sabi-sabi ay mayroong 1,000 na reaksiyon, 180 na komento, at 130 na share.

Ang katotohanan: Ang larawan ay ginamit sa 2017 na artikulo ng PhilStar hinggil sa pansamantalang pabahay na proyekto para sa mga nasalanta ng kaguluhan noon sa Marawi City, Lanao del Sur.

Ang nasabing larawan ay kuha ni Boy Santos na may caption: “Workers construct temporary housing units for Marawi evacuees in Barangay Sagonsongan yesterday.” (Itinatayo ng mga trabahador ang pansamantalang pabahay sa Barangay Sagonsongan kahapon para sa mga nagsilikas sa Marawi.)

Pirmahan ng kasunduan: Ganap na inilunsad noong ika-22 ng Setyembre ang programang pabahay ng administrasyong Marcos kung saan isinagawa ang groundbreaking ceremony at pirmahan ng memorandum of understanding sa pagitan ng Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD) at lokal na pamahalaan ng Quezon City.

Ang nasabing pabahay ay itatayo sa Harmony Hills Terraces sa Barangay Batasan Hills sa Quezon City. Ang mga detalye kung kailan pormal na sisimulan ang konstruksiyon ng pabahay at kung ilan ang itatayo ay hindi nabanggit sa nasabing okasyon. Nabanggit sa nasabing kasunduan ang ginagampanang tungkulin ng bawat partido sa proyektong pabahay.

6-milyong pabahay: Ang nasabing programang pabahay ay bahagi ng 6 milyon na bahay na target na maipatayo ng administrasyong Marcos bago matapos ang kanyang termino sa 2028. Ayon sa DHSUD, 1 milyong bahay ang target na maitayo bawat taon mula sa 200,000 na pabahay taon-taon ng nagdaang administrasyon.

Sa araw ding iyon ay nagpirmahan ang Development Bank of the Philippines (DBP) at DHSUD ng kasunduang nagsasaad na DPB ang magsasagawa ng mga loan program kaugnay sa mga itatayong pabahay. – Ailla Dela Cruz/Rappler.com

Kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network, i-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Maaari ring magsumite ng mga sabi-sabi sa #FactsFirstPH tipline. Ipadala lang ang mga ito bilang message sa Facebook ng Rappler, bilang direct message sa Twitter ng Newsbreak, o bilang message sa aming Viber fact check chatbot. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.