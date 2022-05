HINDI TOTOO: May kasong drug trafficking si Marcos sa Amerika

Buod

Ang sabi-sabi: May nakabinbin na kasong drug trafficking laban kay Ferdinand Marcos Jr. sa Amerika.

Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan : Walang matagpuang rekord o anumang legal na dokumento na makakapagsabi na may kasong drug trafficking si Marcos Jr. sa Amerika.

: Walang matagpuang rekord o anumang legal na dokumento na makakapagsabi na may kasong drug trafficking si Marcos Jr. sa Amerika. Bakit kailangang i-fact check: Simula noong 2021, kumalat sa iba’t ibang Facebook groups ang sabi-sabing ito. Ipinagbigay-alam din sa Fact-checking in the Philippines | #FactsFirstPH Facebook group ang sabi-sabing ito.

Mga detalye

Isang post na kumalat sa iba’t ibang mga Facebook group ang nagsasabing may warrant of arrest umano para sa kasong drug trafficking sa Amerika si president-elect Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa post, nagtangka raw si Marcos Jr. noong 1990 na magpasok ng 100 kilo ng cocaine sa United States kasama ang dalawang Colombian na miyembro ng “Medellin Cartel” gamit ang isang pribadong yate.

Ang kasong ito ang sinasabing dahilan kaya hindi makabalik sa Amerika si Marcos Jr.

Hindi ito totoo.

Ang kinakaharap na kaso ni Marcos sa Amerika ay ang $353 milyong contempt judgement sa kanya at sa kanyang ina na si Imelda Marcos. Kaugnay ito ng mga kasong pang-aabuso sa karapatang pantao noong panahon ng Batas Militar na isinampa laban sa kanyang ama na si Ferdinand Marcos. Pinagbabayad si Marcos Jr. ng $353 milyong multa dahil sa pagsuway niya at ng kanyang pamilya sa hatol ng korte sa mga kasong isinampa laban sa kanyang ama.

Mayroong press release ang US Attorney’s Office o USAO na binanggit ang “Case No. 19-CR-00126” na nakalagay sa post. Inilahad sa press release na ito ang isang kaso sa Eastern District ng North Carolina na kung saan nagsagawa ng isang operasyon upang mahuli ang mga miyembro ng Gangster Disciple, isang grupo ng mga nagsu-supply ng ilegal na droga sa nasabing lugar. Hindi binanggit at walang kinalaman sa nasabing kaso si Marcos Jr.

Matatandaan na noong 2021, pagkatapos mag-file ng certificate of candidacy (COC) ang ilang mga kumandidato sa pagkapangulo, kabilang na si Marcos, mayroong inakusahan si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga ito na gumagamit ng “cocaine.” Tinawag pa niya ang kandidatong ito na “weak leader,” at sinabing ginagamit lamang ang pangalan ng ama sa pulitika. Walang direkta o eksaktong pangalan na binanggit si Duterte sa kanyang mga naging akusasyon, ngunit ang mga paglalarawan ay tumutugma kay Marcos Jr. (BASAHIN: Duterte claims presidential bet into cocaine, calls him ‘weak leader’) – Erick Prynze Sazon/Rappler.com

