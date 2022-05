HINDI TOTOO: Sinabi ni Marcos Jr. na babalik na sa ere ang ABS-CBN

Buod

Ang sabi-sabi: Sinabi ni presumptive president Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na babalik na muli sa ere ang ABS-CBN.

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Walang ulat o recording na nagpapatunay na sinabi ito ni Marcos. Noong Mayo 2020, nagsara ang ABS-CBN dahil hindi inaprobahan ng Kongreso ang bagong prangkisa ng estasyon.

Mga detalye

Isang post noong Miyerkoles, Mayo 11, ang nagsasabing babalik na sa ere ang ABS-CBN, ayon daw kay presumptive president Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Makikita ang screenshot ng orihinal na post mula kay Facebook user “Kraige Alferio” na nagsasabing, “ABS-CBN IS NOW BACK ON AIR SOON. -BBM SAID”

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Walang nakitang opisyal na pahayag, ulat, audio, o video ang Rappler na nagpapatunay na sinabi ni Marcos ang quote na pinag-uusapan. Wala ring balita mula sa alinmang lehitimong news outfit na nag-quote kay Marcos Jr. na nagsasabing babalik na ang ABS-CBN sa ere.

Sa panayam ng DWIZ 882 sa radyo noong Enero 26, sinabi ng Marcos Jr. na dapat ayusin muna ng ABS-CBN ang mga isyung iniharap sa House committee on legislative franchises bago ito muling mag-apply ng prangkisa.

“Yung franchise ng ABS, nakita ko, ang naging proseso doon sa House of Representatives, ang naging problema kung bakit hindi ’tinuloy ang extension ng prangkisa ay dahil may mga nakitang problema – violation sa tax codes sa iba’t ibang bagay,” sabi ni Marcos.

“ABS-CBN has been a very fervid critic of me, my family, all lahat sa mga panig ng mga Marcos. So pero hindi ’yan ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan ay ’yun ngang mga violation na nakita. Kapag naayos ’yan, bakit naman hindi maibabalik ang prangkisa?” dagdag ni Marcos.

Hindi mandato ng ehekutibong sangay ng pamahalaan ang pagbibigay ng prangkisa. Lehislatura ang may mandato nito.

Noong Mayo 2020, nagsara ang ABS-CBN dahil napasó ang prangkisa nito. Tinanggihan ng mga mambabatas na bigyan ang ABS-CBN ng bagong 25-taong prangkisa sa boto na 70-11 noong Hulyo 10, 2020. (BASAHIN: TIMELINE: ABS-CBN franchise)

Noong Enero 5, 2022, binigyan ng National Telecommunications Commission (NTC) ang Advance Media Broadcasting System (AMBS), Aliw Broadcasting Corporation, at Sonshine Media Network International (SMNI) ng kani-kanilang mga provisional authority upang patakbuhin ang mga frequency na dating nakatalaga at ginamit ng ABS-CBN. (BASAHIN: TIMELINE: NTC distributes ABS-CBN frequency) – Owenh Toledo/Rappler.com

Si Owenh Toledo ay nagtapos bilang volunteer ng fact-checking mentorship program ng Rappler. Ang fact check na ito ay sinuri ng miyembro ng research team ng Rappler at ng senior editor.

