KULANG SA KONTEKSTO: Marcos balak ang libreng health insurance para sa mga senior citizen

Buod

Ang sabi-sabi: Plano ni president-elect Ferdinand Marcos Jr. na magpatupad ng libreng health insurance para sa mga senior citizen.

Plano ni president-elect Ferdinand Marcos Jr. na magpatupad ng libreng health insurance para sa mga senior citizen. Marka: KULANG SA KONTEKSTO

KULANG SA KONTEKSTO Ang katotohanan: Noong Nobyembre 5, 2014, pinirmahan ni pangulong Benigno “Noynoy” Aquino III ang Republic Act 10645 na nag-amyenda sa RA 7432 upang maging awtomatikong miyembro ng PhilHealth ang lahat ng senior citizens.

Noong Nobyembre 5, 2014, pinirmahan ni pangulong Benigno “Noynoy” Aquino III ang Republic Act 10645 na nag-amyenda sa RA 7432 upang maging awtomatikong miyembro ng PhilHealth ang lahat ng senior citizens. Bakit kailangang i-fact check: Nang isulat ang fact check na ito, umani na ng libo-libong reaksiyon at komento ang sabi-sabing ito na ipinaskil sa social media sites. Nasa 21,000 na ang nag-share nito sa Facebook, at umani naman ng mahigit 200 retweets sa Twitter ang sabi-sabing ito.

Mga detalye

Dalawang linggo matapos ang eleksiyon, ibinalita ng Daily Tribune sa kanilang Facebook page ang plano ni president-elect Ferdinand Marcos Jr. na bigyan ng libreng health insurance ang 12 milyong senior citizen sa bansa, bukod sa pensiyon na kanilang natatanggap na.

Sa ginanap na SMNI Presidential Debate noong Pebrero 15, ang tanging debate na dinaluhan ni Marcos, sinabi niya na sasagutin ng gobyerno ang pagbabayad ng kontribusyon sa PhilHealth ng mga senior citizens.

Bukod sa Facebook, ipinaskil din sa Twitter ng mga tagasuporta ni Marcos Jr. ang balitang ito. Sinabi sa isang tweet na sa panahon ni pangulong Benigno “Noynoy” Aquino III ay walang ganitong batas na ipinatupad.

Kulang sa konteksto ang balitang ito.

Ayon sa mga naging tugon o komento ng mga tao sa balitang ito, karamihan ng mga mamamayan ay walang ideya na ang batas na ito ay matagal nang naipasa.

Ayon sa Official Gazette, pinirmahan ni pangulong Benigno “Noynoy” Aquino III noong Nobyembre 5, 2014, ang RA 10645, na nag-amyenda sa RA 7432 upang maging awtomatikong miyembro ng PhilHealth ang lahat ng senior citizens o mga Pilipinong may edad 60 pataas.

Magmumula ang pondo ng programang ito sa National Health Insurance Fund ng PhilHealth, na kita mula sa RA 10351 o Sin Tax Reform Act of 2012.

Noong 1992, nang ipasa ang Republic Act 7432 o Senior Citizens Act, nakasaad sa batas na ito na tanging mga indigent o mahihirap na Pilipino lamang ang mga awtomatikong magiging miyembro ng PhilHealth. Sa pag-amyenda nito noong 2014, lahat ng senior citizens, maituturing man na indigent o hindi, ay awtomatiko nang magiging miyembro ng PhilHealth at makatatamasa ng benepisyo nito. (BASAHIN: Aquino signs law giving health insurance to all seniors) – Erick Prynze Sazon/Rappler.com

