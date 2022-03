HINDI TOTOO: Kinulayan ng pink ang Masjid Dimaukom para kay Robredo

Buod

Ang sabi-sabi: Ang pinturang pink sa Masjid Dimaukom sa Maguindanao ay para raw kay Bise Presidente at kandidato para sa pagkapangulong si Leni Robredo.

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Kulay pink na ang Masjid Dimaukom o “Pink Mosque” bago pa man tumakbo si Robredo. Ito ang paboritong kulay ng asawa ni Dimaukom na sumisimbolo sa pagmamahal at kapayapaan.

Kulay pink na ang Masjid Dimaukom o "Pink Mosque" bago pa man tumakbo si Robredo. Ito ang paboritong kulay ng asawa ni Dimaukom na sumisimbolo sa pagmamahal at kapayapaan.

Mga detalye

Isang post noong Pebrero 11 mula sa Facebook page na “Sa Masa Tayo” ang nagsabing ang pinturang pink sa Masjid Dimaukom sa Maguindanao ay para raw kay Bise Presidente at kandidato para sa pagkapangulong si Leni Robredo.

Sabi ng Facebook post: “[ DA CELESTINE ] PINK MOSQUE SA MAGUINDANAO! A SHOW OF STRONG SUPPORT FOR VP LENI ROBREDO AND PARTY! MARAMING SALAMAT PO! GRAPHIC CTTO.”

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Ayon sa opisyal na website ng pamahalaang panlalawigan ng Maguindanao, itinayo ang Masjid Dimaukom o “Pink Mosque” sa Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao, noong 2014, hindi pa man kumakandidato si Robredo bilang pangulo. Hindi pa nga noon kandidato si Robredo bilang pangalawang pangulo.

Ipinatayo ito ni dating mayor Samsodin Dimaukom. Kulay pink ang paboritong kulay ng asawa ni Dimaukom na ang ibig sabihin ay pagmamahal at kapayapaan.

Pink ang kulay na gamit ni Robredo para sa kanyang kampanya bilang presidente ngayong 2022. ([WATCH] Yellow out, pink is in: Robredo runs for president as an independent) – Owenh Toledo/Rappler.com

Si Owenh Toledo ay nagtapos bilang volunteer ng fact-checking mentorship program ng Rappler. Ang fact-check na ito ay sinuri ng miyembro ng research team ng Rappler at ng senior editor.

